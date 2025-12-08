Fallece Anthony Bonner, estudioso y divulgador de la figura de Ramon Llull y fundador del GOB

PALMA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El estudioso del lulismo y la naturaleza y divulgador de la figura de Ramon Llull Anthony Bonner ha fallecido este lunes.

Nacido en Nueva York en 1928, estudió música en Harvard y en París y llegó a Mallorca en 1954. Desde 1980 se dedicó al estudio de Ramon Llull, trabajó como traductor y ocupó su tiempo libre en el estudio de la naturaleza, contribuyendo a los inicios del GOB, organización de la que fue el primer presidente.

Con editorial Moll se hizo cargo de la publicación de una antología en dos volúmenes de la producción Llull. También con Moll publicó 'Plantes de les Balears/Plants of the Balearic Island', en una doble edición, en catalán y en inglés.

Este volumen de divulgación se convirtió en un clásico desde su publicación el 1976 y ha servido de introducción al mundo de las plantas a generaciones de amantes de la naturaleza.

Nova Editorial Moll ha expresado sus condolencias por el fallecimiento de Bonner y ha destacado su contribución al conocimiento de la obra y figura de Ramon Llull.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado en redes sociales la muerte de Bonner. "Le debemos décadas de trabajo riguroso alrededor de Ramon Llull, pero también un compromiso ejemplar con nuestra cultura, el medio ambiente y la lengua", ha afirmado.

Bonner fue distinguido en 2002 con el premio Ramon Llull por parte del Govern. En julio 2016 fue investido doctor honoris causa por la Universitat de les Illes Balears (UIB).