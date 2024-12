La Fiscalía y la Abogacía mantienen sus acusaciones contra Delgado y otras cinco personas por el caso Calanova

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía y la Abogacía autonómica de Baleares han mantenido sus acusaciones contra el exconseller de Turismo Carlos Delgado y otras cinco personas acusadas de cometer supuestas irregularidades en el marco del conocido como caso Calanova.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha seguido este jueves con la recta final del juicio, que se centra en el concurso en 2013 para licitar la gestión del puerto deportivo de Calanova, que acabó siendo adjudicada a la sociedad Port Olímpic, de la que era administrador un amigo y socio suyo, Carlos Gelabert.

Al final de la vista de este jueves, en la que han comparecido los últimos testigos, las partes han expuesto sus conclusiones definitivas. Todas ellas han sido elevadas a definitivas y, por tanto, se mantienen las peticiones de pena que se solicitaron antes del inicio del procedimiento oral.

Así, la Fiscalía ha reiterado su intención de que Delgado y el que entonces fuera su secretario general de Turismo, Joaquín Legaza, sean inhabilitados y condenados a un año y nueve meses de prisión por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, así como al pago de una multa de 1,1 millones de euros. Para los otros cuatro encausados pide penas de un año y seis meses de cárcel y una multa de la misma cuantía.

Por su parte, el representante de la Abogacía también ha hecho unas pequeñas modificaciones en su escrito inicial, aunque ha mantenido sus peticiones de dos años de prisión y de 1,46 millones de euros de multa para cada uno de los acusados. Sí ha rebajado ligeramente los años de inhabilitación que les pedía inicialmente a Delgado y Legaza, y ha eliminado la continuidad delictiva tanto en la prevaricación como en el tráfico de influencias.

Tanto las dos acusaciones como las cuatro defensas han elevado sus conclusiones a definitivas. Tras este trámite, está previsto que las partes expongan sus informes finales entre el viernes y el próximo martes, tras lo que el juicio quedará visto para sentencia.

PARTE DE LA CAUSA SE BASA EN UNA "CONFUSIÓN"

Antes de todo esto han comparecido los últimos testigos previstos, entre los que ha destacado el hermano del exconseller Delgado. Éste, notario de profesión, ha alegado que "parte de la causa" de debe a una "confusión personal" entre ambos, ya que a su juicio se parecen.

"Nos ha pasado toda la vida, no hay semana que en mi despacho no me llamen Carlos. Somos parecidos, la misma altura, la misma voz. Cuando él estaba en el Ayuntamiento de Calvià --Delgado fue alcalde entre 2003 y 2011-- a mi me paraban para contarme cosas del municipio", ha continuado.

Así ha tratado de argumentar que quien realmente mantenía una relación de amistad con Gelabert era él, y no su hermano. "He puesto en contacto a mi hermano con él cuando lo ha necesitado, pero el amigo soy yo", ha insistido.