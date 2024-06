Fomento del Turismo traslada a Prohens su preocupación por la saturación y le agradece la Mesa por la Sostenibilidad

PALMA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fomento del Turismo de Mallorca ha escrito una carta abierta a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la que le traslada su preocupación por la saturación turística, a la vez que le agradece la constitución de la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad.

En la misiva, Fomento del Turismo de Mallorca expone a la presidenta Prohens que considera necesario remitirle este escrito para manifestarle su "gran preocupación" por "la saturación que se está generando en momentos y lugares puntuales" así como por "el estado de opinión negativo que se está creando" con motivo de ello "para la imagen turística de la isla".

"Nadie debe olvidar que todos en esta isla vivimos de la industria turística y así será, seguramente, en el futuro", apunta. Por tanto, insta a "cuidar de la isla y su población y de los visitantes por igual".

En este sentido, Fomento del Turismo Mallorca advierte que "lo que más está incidiendo en esta saturación y es su mayor causante es el alquiler vacacional ilegal, que no cumple con ninguna norma ni requisito alguno ni paga impuestos". Además, añade, "se contrata en el exterior y, se da la circunstancia, de que, en muchos casos, se ofrece, juntamente con el alojamiento --y para más inri--, un coche particular". "Todo ilegal y no declarado a ningún efecto", subraya.

De este modo, "entre otras afrentas, esta actividad constituye una competencia desleal y fraudulenta frente a la oferta alojativa declarada que cumple con todas las normativas vigentes", precisa.

Por todo ello, según Fomento del Turismo Mallorca, "controlar esta actividad ilícita es uno de los mayores retos a los que tienen que enfrentarse las administraciones Autonómica, Insular y Local" y para ello, opinan, "no deben escatimar medios económicos y humanos".

No obstante, otras medidas que las autoridades competentes podrían tomar para hacer su aportación a la mejoría de Mallorca podrían ser "evitar grandes concentraciones de trabajadores en puntos concretos, crear aparcamientos disuasorios, escalonar las entradas a los colegios, crear VPOs y otras medidas habitacionales, redistribuir las llegadas aeroportuarias durante el día, etcétera", señala.

Asimismo, traslada a Prohens que "potenciar la sensibilización del sector turístico y de la población civil en general, con la necesidad de tomar medidas concretas en cada ámbito de la sociedad, en temas tan elementales como el ahorro energético, ahorro y recuperación del agua, recogida selectiva, reciclaje, uso del transporte público o alternativo, etcétera, es tarea de todos" y, a la vez, reconoce que "el sector turístico en su conjunto deberá ser un ejemplo".

"Sin duda, no es tarea fácil pero es del todo necesario que de esta iniciativa suya que todos aplaudimos", en referencia a la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad, "se puedan ver los frutos a corto y medio plazo, y que no quede como una simple declaración de intenciones y buenos propósitos", concluye, poniéndose "a su entera disposición para colaborar en lo que sea menester".