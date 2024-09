Formentera acusa al Gobierno de "abandonar a su suerte" a menores migrantes no acompañados y a los Consells

FORMENTERA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, ha asegurado que el Gobierno ha "abandonado a su suerte" a los menores migrantes no acompañados que llegan a las islas en patera y a los Consells insulares, a los que ha aseverado que "no les ha aportado ninguna solución".

De esta manera se ha expresado el presidente insular tras reunión mantenida este miércoles con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, al que ha recalcado que Formentera recibe el 50 por ciento de la presión migratoria de Baleares y esto se traduce también en el número de menores.

"Esto sucede siendo sólo el 1 por ciento de la población de Baleares y el 1,6 por ciento del territorio de la Comunidad, algo que es muy significativo en lo referente a infraestructuras y a lo que puede hacer el Consell sin recibir los recursos que debería recibir del Estado, que no está cumpliendo", ha aseverado.

Asimismo, ha indicado que en 2023 Formentera tenía diez menores no acompañados tutelados, mientras que en lo que va de año ya tiene 80, y es muy posible que se sobrepasen los 100 dependiendo de cómo acabe este último trimestre, que es históricamente el más activo en este sentido.

En este sentido, ha recalcado que la institución insular tiene las competencias de menores desde 1997 pero la situación ahora es "muy diferente" a la de aquellos tiempos, ya que "este 'boom' migratorio se ha producido desde hace cinco años".

Según el presidente, esto supone que el Consell desvíe servicios y recursos que tendría que utilizar para la gente de la isla, cuando, a su juicio, el que tendría que hacerse cargo de aportar estos recursos es "el Estado".

"No se puede acusar al Consell de insolidario porque cumple incluso sin tener recursos para ello y llegará un momento en que no pueda cumplir. El insolidario en este caso es el Gobierno que no está cumple con sus obligaciones y tampoco quiere ayudar", ha indicado el Córdoba, a lo que ha agregado que la situación es "muy grave".

De este modo, ha advertido que si en algún momento se provoca "indefensión" en los menores por "falta de recursos" o capacidad de las administraciones insulares que se encargan de ellos, será "responsabilidad del Estado por no poder medios y no cumplir con su parte".

Por otro lado, ha reconocido que estar "defraudado" por la "nula aportación de soluciones" que ha esgrimido el representante del Gobierno.

Córdoba ha apuntado, a su vez, que desde el Gobierno central se ha tratado de "silenciar" a las islas que "más sufren la llegada masiva de migrantes", Formentera e Ibiza, tras dar por finalizada la rueda de prensa posterior a la reunión cuando "todavía no habían tomado la palabra los representantes de las Pitiusas y el de Menorca", al contrario de lo que "se había acordado inicialmente".

"Se ve que el secretario de Estado se ha cansado de que criticasen la actitud del Gobierno, ha tomado la palabra y ha dado por finalizada la rueda de prensa", ha criticado.