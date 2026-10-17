Fridays for Future Mallorca critica que se destinen fondos de la ecotasa a empresas "responsables de la masificación"

Archivo - TUI Palma Marathon Mallorca, en una foto de archivo. - TUI - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fridays for Future Mallorca ha recriminado al Govern que financie con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) eventos organizados por empresas a las que han acusado de ser "responsables de la masificación turística".

La entidad ecologista se ha pronunciado de esta manera porque este domingo se celebran la XI Challenge Peguera-Mallorca y la TUI Palma Marathon Mallorca, que están sufragados con la ecotasa para promover la "desestacionalización" del turismo.

En un comunicado, Fridays for Future ha criticado la "falta de transparencia" en la web del ITS sobre estas aportaciones que, en el primero de los casos, habrían averiguado que se han aportado más de 10.000 y del segundo no tienen no tienen constancia.

Por eso han rechazado que se financie con dinero de este impuestos eventos turísticos mientras "el medioambiente se degrada por la crisis climática".

"El último informe de la Xarxa Forestañ muestra que los bosques mediterráneos de la Serra de Tramuntana se están secando y muriendo por el calor histórico de la crisis climática. No obstante, parece que el Govern está más preocupados por invertir en el turismo que en restaurar el medioambiente", han apuntado.

Además, han subrayado que estos acontecimientos turísticos "supuestamente sostenibles" se desarrollan en espacios naturales.

Los ecologistas han incidido en que el triatlón internacional Challenge Peguera-Mallorca es un acontecimiento turístico que pide el apoyo de los residentes pero que, por otro lado, les causará restricciones y cortes de circulación en más de 44 kilómetros de diferentes vías del municipio de Calvià. Por su parte, la TUI Palma Marathon Mallorca también tendrá restricciones al tráfico en Palma durante buena arte del día.

Por estos motivos, han reclamado que se detenga la promoción turística y la financiación turística con dinero de la ecotasa, para lo que han exigido un cambio de la ley que regula el impuesto sobre las estancias turísticas de Baleares, en el que se especifique que "en ningún caso los recursos del fondo podrán destinarse a la financiación, patrocinio o subvención de eventos deportivos, culturales o promocionales de carácter turístico".