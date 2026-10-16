CCOO critica que TUI someta a sus a un "estrés laboral agudo" mientras proyecta "bienestar y salud" con un maratón

Archivo - Viajeros procedentes de Alemania llegan a un hotel, en una foto de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha recriminado que la filial local de TUI, Ultramar Express Transport, ha creado un escenario de "estrés laboral agudo y presión desmedida" para sus trabajadores, pese a que la multinacional trata de proyectar una imagen pública de "bienestar, salud y deporte" con la celebración de la TUI Palma Marathon Mallorca 2026.

Con motivo del desarrollo de este evento deportivo durante este sábado y domingo, la organización sindical ha señalado la "grave situación de desprotección" que sufrirían los 250 trabajadores de su filial con un "entorno hostil que atenta directamente contra su salud mental y estabilidad emocional".

En una nota de prensa, CCOO ha advertido que los conductores de transporte discrecional operan bajo una "constante sobrecarga psicológica" provocada por la "discriminación interna" y la "incertidumbre laboral".

"La vulneración sistemática de sus derechos informativos y las represalias organizativas constituyen factores de riesgo psicosocial severo, tipificados por la normativa de prevención de riesgos laborales, que comprometen de forma alarmante la salud mental de los profesionales del volante y la propia seguridad vial", han recalcado.

De hecho, el comité de empresa ya ha interpuesto una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contra Ultramar Express Transport.

En ella se constataría una "evidente vulneración" del derecho fundamental a la libertad sindical --recogida en la Constitución--. Así, CCOO denuncia un "bloqueo selectivo" a los representantes de CCOO para acceder a documentación obligatoria, mientras se prioriza de manera "arbitraria" y por "afinidad" a miembros "tránsfugas" adscritos a otra marca sindical.

Por otra parte, han acusado a la empresa de excluir "injustificadamente" a parte de la plantilla en los operativos de traslado de vehículos a la península, por lo que se utilizaría la asignación económica de estos servicios como "herramienta de coacción y castigo punitivo".

"Es jurídica y éticamente inadmisible que una multinacional del prestigio del Grupo TUI carezca de mecanismos reales de control de cumplimiento y permita que su dirección local ejerza prácticas de hostigamiento que merman la salud psíquica de sus trabajadores", han declarado representantes de CCOO.

Ante la "negativa reiterada" de la dirección a establecer canales de negociación colectiva de "buena fe", la representación legal de los trabajadores y CCOO han confirmado el inicio de los trámites para activar la vía judicial ordinaria de la jurisdicción social.

El sindicato ha exigido el cese inmediato de cualquier conducta de "acoso laboral" y la "restitución íntegra" de los derechos constitucionales "conculcados".