La Fundación la Caixa facilita la contratación de 112 jóvenes vulnerables en Baleares

Dos trabajadoras en situación vulnerable tras participar en el proyecto de la Fundación la Caixa. - FUNDACIÓN LA CAIXA

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de inclusión laboral 'Incorpora', de la Fundación la Caixa, ha facilitado la contratación de 534 personas vulnerables en Baleares durante el primer semestre de 2026, de los cuales 112 son jóvenes con dificultades para acceder al empleo.

La Fundación ha explicado este miércoles en un comunicado que el modelo de 'Incorpora' combina el acompañamiento individualizado a las personas participantes con la colaboración directa de las empresas.

A partir de las capacidades, la experiencia y las necesidades de cada persona, el programa diseña itinerarios personalizados de orientación, formación e intermediación laboral, al tiempo que identifica las necesidades de contratación del tejido empresarial para facilitar la conexión entre la oferta y la demanda de empleo.

La coordinación entre las entidades sociales que forman parte del programa permite adaptar la intervención a la realidad local y ampliar las oportunidades de inserción laboral de las personas participantes.

El subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón, ha indicado que "las primeras oportunidades laborales son determinantes para el futuro de los jóvenes", aunque "muchos de ellos afrontan barreras económicas y sociales o carencias formativas que dificultan su acceso al empleo, lo que aumenta el riesgo de exclusión".

Simón ha añadido que es "fundamental" acompañar a estos jóvenes y facilitar su conexión con las empresas "para que puedan acceder al mercado laboral en igualdad de oportunidades".

Este programa se ha llevado a cabo en el resto de España durante el primer trimestre del año con más de 21.000 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad, de las cuales casi 6.000 han sido jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral.