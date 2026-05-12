Los autores del estudio, en su presentación. - UIB

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los futuros docentes de Baleares hablan más catalán que la media pero necesitan reforzar sus competencias para garantizar la plena normalización de la lengua propia y paliar una sustitución lingüística que persiste en los ámbitos informales.

Es una de las principales conclusiones que se desprenden de un informe técnico sobre los usos lingüísticos de los alumnos de la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

El estudio, presentado este martes, ofrece una radiografía de los futuros docentes de Baleares basada en 1.157 encuestas sobre estudiantes de Educación Infantil o Primaria, Pedagogía, Educación Social o Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Los resultados, ha informado la UIB en un comunicado, evidencian que se trata de un alumnado con un perfil sociolingüístico propio y diferenciado del conjunto de la juventud, dado que predominan los perfiles bilingües en catalán y castellano (37,4%) y los catalanoparlantes (21,9%), mientras que los castellanoparlantes son minoría (25,3%).

Esto contrasta con las cifras que se registran en el conjunto de la sociedad, dado que cerca del 50% de la población de Baleares tienen el castellano como su lengua principal y el catalán se sitúa alrededor del 20%.

También difiere el porcentaje de alumnos bilingües, dado que en el conjunto de la sociedad suelen representar algo menos del 7% y entre los jóvenes rozan el 9%.

Pese a mantener ese vínculo especial con el catalán, los investigadores han detectado una "asimetría relevante" entre la competencia y el uso de los futuros docentes, dado que el castellano es la lengua con un dominio autopercibido más elevado y con más presencia en los ámbitos cotidianos o informales.

El catalán mantiene un papel destacado pero no hegemónico, ni siquiera en los espacios académicos. El inglés, por su parte, ocupa una posición secundaria por lo que respecta a la competencia y el uso, un hecho que pone de manifiesto los retos en la formación plurilingüe del alumnado.

DINÁMICAS DE SUSTITUCIÓN LINGÜÍSTICA

Los datos recabados en las más de un millar de encuestas apuntan a la persistencia de dinámicas de sustitución lingüística en los contextos informales, así como cierta heterogeneidad en el dominio del catalán.

Es por ello que, pese al "contexto favorable" que existe en la Facultad de Educación, el estudio considera que la plena normalización del catalán todavía no está garantizada y requiere de acciones específicas.

Por ejemplo, los autores plantean la necesidad de reforzar la formación sociolingüística de los futuros profesionales de la educación, impulsar medidas de acogida lingüística y consolidar estrategias institucionales que favorezcan un uso "más habitual y consciente" del catalán en la vida universitaria.