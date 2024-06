García dice que "no hay problema presupuestario" en Son Espases y que se prevé un aumento del 3% para contratar médicos

PALMA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado que "no hay un problema presupuestario" en la gerencia de Son Espases y ha señalado que se prevé un incremento del 3 por ciento para la contratación de nuevos profesionales para el segundo semestre de este año.

Así ha respondido la consellera este martes en la sesión de control al Govern en el Parlament tras ser preguntada por la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, quien ha criticado que la gerencia de Son Espases "no tiene dinero para contratar nuevos profesionales y que no están garantizadas las vacaciones del personal".

Según García, la contratación de personal tiene que ser la consecuencia de una planificación "seria y rigurosa" y también de acuerdo con las necesidades asistenciales en cada momento.

En esta línea, ha destacado que en Son Espases actualmente hay 168 profesionales más que el año pasado, así como 28 facultativos más. "En este tiempo se han reforzado las plantillas y se han cubierto los servicios", ha subrayado García.