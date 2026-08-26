El GOB y Terraferida coinciden con Aena y exigen al Govern la eliminación de plazas turísticas

Archivo - Varias personas pasean por el centro. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El GOB y Terraferida han coincidido este miércoles con Aena al señalar que es el Govern quien tiene las competencias en materia turística y han exigido que se tomen medidas como la eliminación de plazas.

El presidente del GOB, Joan Moranta, ha señalado en rueda de prensa para presentar la cadena 'a la fresca' de este sábado que "si la gente quiere venir, seguirá viniendo" a Baleares, especialmente si "tienen donde dormir". En este sentido, ha exigido la eliminación de plazas turísticas para que el número de visitantes se reduzca. "Podemos limitar la entrada de pasajeros a partir de lo que hacemos aquí", ha añadido.

Por su parte, la representante de Terraferida Antònia Fuster, ha recalcado que "es cuestión de voluntad política" y ha asegurado que el Govern y el Consell de Mallorca tienen "mecanismos para controlar" la masificación turística.

Ambas entidades han apuntado hacia la limitación de la entrada de visitantes a partir de la eliminación de plazas turísticas y de la lucha contra la oferta ilegal. "A nosotros el tema de la contención no nos vale para nada", ha indicado Moranta.