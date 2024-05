Gómez asegura que "jamás" le llamaron ni Koldo García ni Ábalos para adquirir mascarillas de Soluciones de Gestión

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera de Salud, Patricia Gómez, ha asegurado que "jamás" le llamaron ni el exasesor ministerial Koldo García, investigado por la Audiencia Nacional en el conocido como 'caso Koldo', ni el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para adquirir mascarillas de Soluciones de Gestión.

Así se ha pronunciado la exconsellera de Salud, este viernes, ante la comisión de investigación en el Parlament balear sobre la compra de material sanitario en pandemia, donde ha agradecido la oportunidad de comparecer para poder "aportar luz" y "no dejar ni una sombra de dudas" sobre la gestión que el anterior Govern hizo de la pandemia de la COVID-19, pese a que, en su opinión, ya "está casi todo dicho".

En este sentido, Gómez ha comenzado su intervención diciendo que "hasta febrero de 2024 no recordaba ni conocía la empresa Soluciones de Gestión". "Nunca me llamó ni el señor Koldo, ni el exministro Ábalos, tampoco el señor Cueto, ni el señor Aldama, ni nadie" supuestamente involucrado en la presunta trama de corrupción, que investiga la Audiencia Nacional, ha destacado la exconsellera de Salud, haciendo hincapié en que "nunca" recibió "presiones" ni las ejerció para la adquisición de mascarillas.

Asimismo, y para explicar la magnitud del papel que desempeñaba en ese periodo de tiempo cada uno, la exconsellera ha explicado que su función simplemente era la de adoptar las "decisiones absolutamente políticas", aunque las demás, para disminuir los riesgos de la población, y coordinar las acciones que se iban a llevar a cabo se adoptaban de manera "consensuada" por los técnicos y "avaladas por científicos", tanto es así que los resultados de esta comunidad "fueron los mejores del país, a pesar de la dureza del momento".

La exconsellera ha creído así que pese a que cabe la posibilidad de que "se hayan cometido errores, nunca ninguno de los que entonces formaban parte del IBSalut se apartaron del cumplimiento de la ley".

De esta manera, Gómez ha querido aclarar que aunque "a grandes trazos" sí le daban información de las compras que se hacían, los técnicos "no entraban en el detalle ni del contrato ni del material porque es prácticamente imposible". Al respecto, la exconsellera ha insistido en que "en Consell de Govern no se hablaba ni de nombres de empresas, ni del detalle de los contratos".

"Lo primero que supe del contrato con Soluciones de Gestión lo supe por el entonces director general del IBSalut, el señor Fuster, y es que alguien, desde el Ministerio de Fomento, se puso en contacto con el IBSalut y, desde éste, se decidió comprar material para uso no sanitario. Una buena noticia que se debía celebrar porque suponía poder tener material, lo que entonces era muy difícil dado que la situación era complicada", ha incidido la exconsellera de Salud.

Gómez ha recordado en este sentido que "el encargo del IBSalut era comprar material" porque Baleares, al igual que las Islas Canarias, "son territorios frágiles, donde es más difícil que este llegue". En cuanto a qué material se adquirió, ha insistido en que esto era algo que "decidieron los técnicos" en función de la protección que se requería durante la pandemia. "Recuerdo la compra de 1,4 millones de mascarillas, lo que no soy capaz de rememora es más detalle. El resto de informaciones, el detalle de este contrato lo he sabido por informaciones conocidas a partir de febrero de 2024", ha subrayado.

Por añadir más información, la exconsellera ha advertido que "de no haber dispuesto del material suficiente, podrían haberles acusado de falta de ética" y, por ello, se alegró de que, a pesar de que no le pidieran opinión para la compra de material, este se llevara a cabo porque "es la responsabilidad del IBSalut tener todo el material".

"Teníamos responsabilidad de proteger a los sanitarios y a los ciudadanos. Habían llegado aviones de China, semanas antes, y se preveía que pudieran llegar más, parecía que la cobertura de material para profesionales estaba cubierta. Por eso, se compró material para el resto de la población", ha insistido".

Preguntada entonces por el expediente de reclamación, Gómez ha explicado que este se inició porque "hay algo que hace sopesar que se puede iniciar", y esto es que "hay una posible diferencia y se quiere dilucidar si puede haber un perjuicio". Además, ha comentado que tuvo conocimiento de ello por sus despachos habituales con el, en ese momento, director general del IBSalut, Manuel Palomino.

De este modo, y aunque ha evitado entrar en consideraciones técnicas, Gómez ha insistido en que "se tenían cuatro años para reclamar y se hizo en el tercero", además "el material estaba contemplado en el stock como material de protección para la desescalada". Por tanto, ha lamentado, "lo único que ha caducado es un expediente, que se ha dejado caducar".

Asimismo, interpelada por la entrada de la UCO en el IBSalut, la exconsellera Patricia Gómez, ha afirmado "desconocer" la misma y, a pesar de que ha querido, en todo momento, evitar las suposiciones, ha considerado que si a ella no se le comunicó fue porque quien pudiera o tuviera que comunicárselo "no le debió de dar importancia a este hecho porque estaba tranquilo y no tenía nada que temer".

Para concluir, la exconsellera ha dejado bien claro que ella "nunca se ha escondido" y ha lamentado que se la cuestione porque, en su opinión, tanto PP como Vox "parece que no quieren saber la verdad" porque "sí se les han respondido a muchas cuestiones, lo que ocurre es que quieren cambiar el relato porque la verdad de lo que ocurrió, quizás, no les gusta" porque "nadie del anterior Govern ni del equipo de la Conselleria de Salud está siendo investigado".