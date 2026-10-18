El Govern autoriza el teletrabajo para los funcionarios por los efectos de la dana Adam

Archivo - Imagen de unas trabajadoras en unas oficinas. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado que los trabajadores públicos de la administración autonómica, ante la alerta roja por fenómenos meteorológicos adversos prevista para este lunes por los efectos de la dana Adam.

La Dirección General de Función Pública ha establecido medidas organizativas para proteger a los empleados público y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

El personal que disponga de acceso remoto y cuyas funciones permitan el teletrabajo deberá trabajar a distancia y no acudir a su centro de trabajo. Quienes no dispongan de estos medios o no puedan teletrabajar deberán seguir las instrucciones de sus responsables directos.

En el caso del personal laboral, se priorizará el trabajo a distancia siempre que sea posible. Cuando no sea posible y concurran las circunstancias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, relativas a la imposibilidad de acceder al centro de trabajo o de transitar por las vías necesarias para llegar a él como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, o de una situación de riesgo derivada de un fenómeno meteorológico adverso, podrá solicitarse el permiso retribuido correspondiente.

Las medidas no afectan a la prestación de los servicios esenciales y, siempre que los desplazamientos puedan realizarse con seguridad, podrá requerirse la presencia del personal necesario para atender emergencias, incidencias o necesidades inaplazables.

Ante el aviso de alerta roja emitido por el 112, desde la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social se insta a los centros de trabajo de Baleares a extremar las precauciones para salvaguardar la seguridad de todos los trabajadores, tanto en sus puestos de trabajo como durante los desplazamientos, en virtud de lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores mientras se mantengan activadas las alertas.