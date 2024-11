El Govern dará ayudas de desplazamiento por valor de 2,2 millones a los estudiantes universitarios de Mallorca

El Consell de Govern autoriza al conseller de Educación y Universidades a tramitar este gasto

Recibirán esta subvención los alumnos que se tengan que desplazar fuera de su isla de residencia para la formación universitaria

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha aprobado este viernes, en Consell de Govern, dar ayudas de desplazamiento por valor de 2,2 millones de euros a los estudiantes universitarios de Mallorca.

En nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que el Consell de Govern de este viernes, 22 de noviembre, ha autorizado al conseller del ramo, Antoni Vera, a tramitar el gasto de 2.265.766,00 euros derivado de la convocatoria de ayudas de desplazamiento para alumnos de Baleares, empadronados en Mallorca, que cursen estudios universitarios en la Unión Europea (UE-27) durante el año académico 2024-2025 fuera de su isla de residencia.

De esta compensación económica para desplazamientos se pueden beneficiar, si cumplen unos requisitos académicos mínimos en cuanto a los créditos de los que se han matriculado, los alumnos residentes en Mallorca que se hayan de desplazar fuera de la isla para cursar estudios universitarios oficiales, siempre que no puedan hacer estos estudios en su isla de residencia como alumnos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) o de centros que están adscritos, bien porque los estudios no se ofrecen o bien porque no han obtenido plaza.

La Conselleria de Educación y Universidades tiene la voluntad de continuar con la política de ayudas económicas para los alumnos universitarios de Baleares. Por un lado, para garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades por motivos de insularidad, y, por otro, para favorecer, dentro de las limitaciones presupuestarias de la Conselleria, la calidad, la competencia y la excelencia en el rendimiento académico de la comunidad universitaria.

Hay que recordar que las ayudas de desplazamiento para alumnos universitarios empadronados en el resto de islas los convocan los consells insulares en coordinación con la Conselleria, la cual aporta una parte de la financiación, así como está previsto en el Proyecto de Ley de Presupuestos del 2025.