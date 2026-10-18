El Govern eleva la alerta roja por lluvias y tormentas en Mallorca, Eivissa y Formentera

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PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior ha elevado a roja la alerta por lluvias y tormentas en Mallorca, Eivissa y Formentera ante la previsión de un nuevo episodio de precipitaciones intensas durante las próximas horas, mientras que en Menorca se ha activado la alerta amarilla por el mismo motivo.

También se mantiene la alerta amarilla por fenómenos costeros en Mallorca, Eivissa y Formentera. Asimismo, permanece activa la situación operativa 2 del Plan Inunbal en Eivissa y Formentera y el índice de gravedad 2 del Plan Meteobal en todas las islas menos en Menorca.

Ante la previsión meteorológica y las afectaciones registradas durante la jornada de este domingo, el Govern ha decidido suspender la actividad lectiva de este lunes en todos los centros educativos de Mallorca, Eivissa y Formentera.

La decisión responde a la previsión de nuevas lluvias intensas, que se suman a las afectaciones en las infraestructuras y a la saturación del terreno debido a las precipitaciones acumuladas durante el día.

Además, se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población de Mallorca para informar de la elevación del nivel de alerta de protección civil a rojo, comunicar la suspensión de las clases y recordar la necesidad de extremar las precauciones durante las próximas horas.

Por otra parte, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia también ha comunicado el cierre este lunes de los centros de día y de los centros ocupacionales de atención a personas en situación de dependencia y con discapacidad en Mallorca, Eivissa y Formentera.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), dos sistemas convectivos afectarán a Baleares. Tras una tregua relativa durante el mediodía en las Pitiusas, las precipitaciones han comenzado a afectar a Mallorca durante la tarde.

PRECIPITACIONES DE HASTA 160 L/M2 EN 12 HORAS

A partir de las 00.00 horas de esta noche se espera la llegada de un nuevo frente procedente de la Península, que actualmente afecta a la Comunitat Valenciana y que podría provocar precipitaciones de gran intensidad en el archipiélago.

Las previsiones apuntan a acumulaciones de hasta 90 litros por metro cuadrado en una hora y 140 litros en 12 horas en Mallorca. En Eivissa y Formentera se prevén precipitaciones de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, con acumulaciones que podrían alcanzar los 160 litros en 12 horas. En Menorca, las lluvias serían menos intensas, con registros previstos de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Las estaciones meteorológicas han registrado acumulaciones importantes durante las últimas 24 horas, con 84 litros por metro cuadrado en Sant Joan de Labritja, 121 en el aeropuerto de Eivissa y 123 en Formentera.

Ante esta previsión, Emergencias insiste en la necesidad de no bajar la guardia y de mantener las medidas de autoprotección, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de mañana.

Tras las intensas precipitaciones registradas durante la mañana, las infraestructuras y las comunicaciones de Eivissa y Formentera recuperan progresivamente la normalidad. Sin embargo, los servicios de emergencias mantienen el seguimiento de las posibles afectaciones ante la llegada de un nuevo frente.

En cuanto a los recursos hídricos, no se han comunicado incidencias y los torrentes de Eivissa y Formentera se encuentran controlados.

Pese a la mejora relativa de la situación, la previsión de nuevas precipitaciones obliga a mantener activos los dispositivos de vigilancia y respuesta para garantizar la seguridad de la población.

La Dirección General de Emergencias e Interior continúa coordinando los efectivos de los distintos servicios implicados para hacer frente a las consecuencias de la dana Adam y anticiparse a las nuevas precipitaciones.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha movilizado para reforzar el dispositivo. El primer contingente ha salido en barco a las 17.00 horas y ya habría desembarcado en Eivissa. Un segundo contingente tiene prevista su salida por vía marítima a las 22.00 horas, siempre que las condiciones marítimas lo permitan. También se prevé reforzar los efectivos destinados a Formentera.

En el ámbito municipal, se han activado los planes de emergencia de cuatro municipios de Eivissa --Eivissa, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu-- y en Formentera. En Mallorca, se han activado el Platerpalma, en Palma, y los planes municipales de emergencia de Llucmajor, Andratx, Sant Llorenç des Cardassar y Porreres.

En Palma, el Platerpalma prevé el cierre de parques y espacios públicos y la cancelación de actividades. Estas medidas han entrado en vigor a las 18.00 horas para reducir la exposición de la población a los riesgos derivados de las lluvias y las tormentas.

EMERGENCIAS PIDE MÁXIMA PRECAUCIÓN

La Dirección General de Emergencias e Interior ha pedido a la población que extreme las precauciones durante las próximas horas y que siga las indicaciones de los servicios de emergencias.

Se recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, no atravesar torrentes ni zonas inundadas, ni a pie ni en vehículo, y alejarse de las zonas inundables. También se recomienda evitar los sótanos y los garajes susceptibles de inundarse y no estacionar los vehículos en puntos donde pueda acumularse agua.

En caso de que el agua entre en la vivienda, hay que subir a las plantas superiores y evitar las zonas bajas. Asimismo, se recuerda la importancia de no realizar actividades al aire libre cuando las condiciones meteorológicas sean adversas.

Emergencias mantiene el seguimiento permanente del episodio y la coordinación con los ayuntamientos, los servicios sanitarios, los cuerpos de seguridad y el resto de organismos implicados para dar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

Ante la previsión de una madrugada complicada, se pide a la ciudadanía que no baje la guardia, consulte los canales oficiales y llame al 112 en caso de emergencia.