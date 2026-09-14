El Govern impulsa más de 200 mejoras en las paradas del TIB en 2025 y 2026

Nova parada a Felanitx - CAIB

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), ha impulsado entre 2025 y 2026 más de 200 actuaciones de mejora en las paradas de la red de buses del TIB con el objetivo de "garantizar unas mejores condiciones de espera a los usuarios".

"Estas actuaciones incluyen mejoras de accesibilidad, nuevos equipamientos, mantenimiento y reordenación de espacios para hacer las paradas más cómodas, seguras y accesibles", ha asegurado este lunes la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

En 2025 se efectuaron 114 actuaciones, mientras que en 2026 ya se han ejecutado 92 acciones, las últimas en Consell, con la instalación de marquesinas. Otras 12 actuaciones más se encuentran en fase de ejecución o están previsto que se realicen antes de final de año.

MÁS DE 760 PARADAS EN MALLORCA

La red del TIB cuenta actualmente con más de 760 de paradas distribuidas en toda Mallorca, entre las que se incluyen las estaciones de enlace como Inca Llevant, Estación deInca, Port de Pollença, plaza de Santa Ponça, Campos y la Estación Intermodal de Palma, así como otros puntos principales de trasbordo, como la parada Molí-Hospital de Manacor o Alcúdia Centro.

La Conselleria ha indicado que las actuaciones que impulsa el CTM tienen como objetivo "adaptar las paradas a las actuales necesidades de los usuarios".

En este sentido, han señalado que se están ejecutando mejoras de accesibilidad para facilitar el uso a todas las personas como la renovación de los palos de parada, la instalación de mobiliario como bancos isquiáticos, la reubicación de paradas para mejorar su funcionalidad y trabajos de mantenimiento para contribuir a mantener la red en óptimas condiciones.

NUEVAS MARQUESINAS

También se han instalado nuevas marquesinas que "mejoran la comodidad del usuario y lo resguardan de las inclemencias meteorológicas".

Actualmente 210 paradas tienen marquesinas modulares equipadas con asientos o apoyos isquiáticos y vitrinas con información horaria.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo durante 2025 y 2026 se encuentra la creación de nuevas paradas en Son Angelats, en Sóller, para facilitar el acceso al polideportivo en transporte público.

En Felanitx, se ha adecuado el carril bici para mejorar la convivencia con la parada de bus y facilitar, así, la movilidad de los usuarios para acceder al instituto. También se han habilitado dos marquesinas en la parada del polideportivo.

En Consell se han llevado a cabo durante el mes de agosto actuaciones de mejora en la parada de la calle Palma, con la instalación de una nueva marquesina y la adecuación de las condiciones de accesibilidad.

En cuanto a Campos, se ha ampliado una de las paradas y se han instalado elementos de sombra para incrementar "el confort de los usuarios".

118.400 EUROS INVERTIDOS

En el conjunto de paradas de la red TIB, las actuaciones ejecutadas durante los años 2025 y 2026 representan, hasta ahora, una inversión de 118.400 euros (sin IVA), financiada con recursos provenientes del factor de insularidad del Régimen Especial de Baleares.

En la estación Intermodal, principal nodo de transporte público de Baleares, se han renovado todas las escaleras mecánicas, se han instalado nuevas pantallas informativas y ventiladores en las dársenas de bus, se han ejecutado obras de mejora de las rampas de acceso y se han reorganizado los espacios, lo que ha permitido crear una nueva parada y redistribuir las existentes para "optimizar el funcionamiento del servicio".