El Govern no descarta la subida del ITS para este verano, aunque insiste en que puede ser "un poco precipitado"

El Ejecutivo trabaja con "voluntad inequívoca" para alcanzar un acuerdo para pagar los recortes a los funcionarios

PALMA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, no ha descartado que la subida del Impuesto de Turismo Sostenible que planea el Govern pueda aprobarse para este verano, aunque ha insistido en que "puede ser un poco precipitado".

A preguntas de los medios en la presentación del nuevo Marco Estratégico de Inversiones, el portavoz del Ejecutivo se ha remitido a las palabras de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en relación a lo "ajustado" de los tiempos para impulsar esta medida antes de la próxima temporada alta.

Antoni Costa, en todo caso, ha insistido en que el hecho de que "la aplicabilidad práctica de la medida este verano sea precipitada no quiere decir que no se esté trabajando en esta y otras cuestiones".

"Igual no se hará ahora, pero habrá subida del ITS", ha recalcado, señalando también que no se ha concretado todavía en qué porcentajes cambiará.

PAGO DE RECORTES A LOS FUNCIONARIOS

Por otra parte, el conseller ha indicado que el Govern trabaja con "voluntad inequívoca" para llegar a un acuerdo con los sindicatos para pagar los recortes salariales aplicados en pandemia.

Costa, sin embargo, no ha concretado si el acuerdo con las fuerzas sindicales se firmará este jueves.