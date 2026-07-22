El Govern participa en el proyecto LIFE Reptile para reforzar la protección de lagartijas endémicas

EIVISSA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado en Eivissa su participación en el proyecto europeo LIFE Reptiles, una iniciativa financiada por el programa LIFE de la Unión Europea que permitirá reforzar las actuaciones que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural desarrolla para proteger las lagartijas endémicas del archipiélago frente a la expansión de las serpientes invasoras.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el conseller Joan Simonet ha presentado el proyecto que tendrá una duración de 72 meses y movilizará 2,18 millones de euros en Baleares para desplegar actuaciones de conservación, bioseguridad, control de especies invasoras e innovación tecnológica destinadas a preservar la lagartija pitiusa (Podarcis pityusensis) y la lagartija balear (Podarcis lilfordi).

Entre las principales novedades, Simonet ha explicado que el proyecto incorporará herramientas como la detección mediante ADN ambiental (eDNA), lo que ayudará a localizar la posible presencia de ofidios; nuevas tecnologías para mejorar la efectividad de las trampas; sistemas de inteligencia artificial para mejorar el seguimiento de las poblaciones y también para la detección temprana de serpientes invasoras en zonas de difícil acceso y el uso de drones para facilitar las actuaciones de monitorización y control en islotes y otras zonas.

Además, también se estudiará la posibilidad de que los drones se utilicen para la colocación de trampas en zonas de difícil acceso, como acantilados o islotes.

En este sentido, ha detallado que el LIFE Reptiles permitirá combinar conservación, investigación e innovación para proteger las poblaciones de lagartijas de las islas e islotes y reforzar la capacidad de prevención frente a nuevas invasiones biológicas. "La incorporación de nuevas tecnologías ayudará a actuar con mayor eficacia y a preservar un patrimonio natural que es exclusivo de las Baleares", ha asegurado.

Durante la presentación del proyecto, el conseller ha destacado que la conservación de las lagartijas es "una prioridad porque se trata de especies que sólo existen en Baleares y que forman parte de un patrimonio natural único. Somos conscientes de la situación que tenemos delante. La expansión de las serpientes invasoras es uno de los grandes retos ambientales que afrontamos hoy y este proyecto nos permite aumentar y reforzar las actuaciones que ya desarrollamos con más recursos, más tecnología y más conocimiento científico".

También ha indicado que se impulsarán programas de sensibilización y participación ciudadana, acciones de voluntariado y el intercambio de experiencias entre Baleares y Canarias "con el objetivo de compartir conocimiento y avanzar en estrategias comunes de conservación de la biodiversidad insular".

Simonet ha manifestado que la participación en el LIFE Reptiles representa un nuevo impulso a la labor que el Govern desarrolla para proteger la biodiversidad.

Además, ha añadido que este proyecto supone una oportunidad excepcional, pero también un reconocimiento a la dedicación y profesionalidad de los técnicos de la Conselleria que trabajan en la conservación de las lagartijas y en la lucha contra las especies invasoras.

El proyecto LIFE Reptiles cuenta con un presupuesto global de 8,2 millones de euros y está coordinado por Gesplan (empresa pública del Gobierno de Canarias). En él participan administraciones públicas, centros de investigación y entidades especializadas en conservación de la biodiversidad, entre las que figuran el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Asociación Herpetológica Española (AHE), el Govern y la Fundación Natura Parc.

Así, esta inversión permitirá desplegar durante los próximos seis años actuaciones basadas en la ciencia, la innovación y la cooperación institucional para la conservación de la lagartija balear y la lagartija pitiusa y continuar avanzando en la lucha contra las especies invasoras que amenazan la biodiversidad del archipiélago.

Finalmente, Simonet ha subrayado que la lagartija pitiusa es una especie protegida y catalogada dentro de la normativa estatal destinada a garantizar su conservación.

PROYECTOS

La inclusión en este proyecto se suma a la estrategia integral de conservación de la lagartija pitiusa que ya desarrolla la Conselleria. En los últimos tres años, el Govern ha reforzado el dispositivo de captura de serpientes invasoras y ha impulsado el programa de cría ex situ de la especie en colaboración con la Fundación Zoo de Barcelona.

Este año, el dispositivo de la Conselleria cuenta con 13 personas dedicadas al control de ofidios en las Pitiusas, con un incremento cercano al 50 por ciento de los recursos humanos, y se ha ampliado el número de trampas hasta unas 3.000 en las Pitiusas y los islotes, con el objetivo de actuar de manera más intensiva.

El pasado mes de junio, el Govern presentó en Eivissa el primer refugio seguro destinado a crear poblaciones protegidas de lagartija pitiusa, una infraestructura pionera concebida para impedir el acceso de las serpientes invasoras y garantizar la supervivencia de la especie en entornos controlados.

Este refugio forma parte de una futura red de recintos seguros que se desplegará en diferentes puntos de la isla para reforzar la conservación a largo plazo de una de las especies más emblemáticas del patrimonio natural de las Pitiusas. En julio se iniciará la instalación del segundo refugio, que también se ubicará en el CIFP Can Marines, y antes de finalizar el año está previsto un tercer refugio en Sa Coma.

Además, en las Pitiusas la Conselleria ya está ejecutando un proyecto con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS), con un presupuesto de 1,94 millones de euros y una duración de 48 meses. El objetivo principal es el control de la culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis) y la culebra blanca (Zamenis scalaris), las principales especies invasoras que amenazan actualmente las poblaciones de lagartija pitiusa.

En este sentido, la inversión realizada por el Govern desde el inicio de la legislatura para hacer frente a la lucha contra las serpientes invasoras en las Pitiusas ya supera los tres millones de euros, la cifra más alta destinada nunca a esta finalidad en Baleares.