El Govern refuerza la cobertura de la red de comunicaciones de emergencias en Eivissa - CAIB

PALMA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reforzado de forma significativa la red de comunicaciones de emergencias TetraIB en Eivissa con la instalación de siete nuevas antenas desde el inicio del actual proyecto de ampliación, lo que ha permitido elevar la cobertura territorial de la isla hasta el 87,2 por ciento.

La mejora, según ha destacado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa, representa un incremento del 17,4 por ciento respecto a la cobertura existente al inicio del proyecto.

Actualmente, la cobertura alcanza el 96 por ciento en exteriores de zonas pobladas y el 87 por ciento en el interior de los edificios, un ámbito especialmente exigente desde el punto de vista técnico, ya que las emisiones de radiocomunicación pierden intensidad al atravesar estructuras y edificaciones.

Esta mejora refuerza las comunicaciones de los diferentes servicios que intervienen en situaciones de emergencia, como las policías locales, los bomberos, el 112, los servicios sanitarios, Protección Civil o el Ibanat, y facilita una coordinación más rápida, segura y eficaz sobre el terreno.

La Conselleria ha destacado que la situación actual evidencia una evolución "especialmente significativa" respecto a las previsiones iniciales del proyecto.

A principios de 2025, la planificación contemplaba que Eivissa pasara de las siete estaciones existentes a 21 para alcanzar una cobertura territorial próxima al 89 por ciento. Ahora, con 14 estaciones operativas, la red ya alcanza el 87,2 por ciento del territorio.

Esta evolución ha sido posible porque las nuevas infraestructuras incorporan una mayor potencia de la prevista inicialmente y porque la selección definitiva de los emplazamientos ha permitido optimizar la cobertura de la red.

En este sentido, el Govern ha priorizado aquellos puntos en los que cada nueva estación puede aportar una mayor mejora a la red, teniendo especialmente en cuenta las características orográficas de una isla que, por la presencia de montañas, valles, zonas rurales dispersas y una costa accidentada, partía de una situación especialmente compleja.

La mejora de TetraIB refuerza así la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia en una isla con una elevada presión de población durante determinados periodos del año y con zonas en las que la orografía puede dificultar las comunicaciones.

El despliegue forma parte del proyecto estratégico del Govern para modernizar y ampliar la red TetraIB en todo el archipiélago, con una inversión global de 13 millones de euros cofinanciada con fondos europeos Feder.