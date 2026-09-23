El Govern subvenciona a 343 personas los viajes del Imserso de Menorca y Pitiusas que debían hacer escala en Mallorca

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PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha concedido a 343 personas la subvención a residentes en Menorca, Ibiza y Formentera que necesitaron desplazarse a Mallorca para poder realizar un viaje durante la temporada 2025-2026 del Programa de Turismo del Instituto de Personas Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Según ha informado este miércoles en un comunicado la Conselleria, el Govern amplió hasta los 37.500 euros la convocatoria para poder satisfacer todas las solicitudes.

La directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, se ha reunido con el presidente de Aviba, Pedro Fiol, con quien ha coincidido en la importancia de esta subvención, que contempla un máximo de 150 euros por persona o de 200 euros en el caso de que el beneficiario viaje con un acompañante en aquellos viajes que deban hacer escala en Mallorca, tanto si el destino es la península u otra isla. La ayuda se puede solicitar una vez realizado el viaje.

La finalidad de la subvención es que todas las personas mayores residentes en Baleares disfruten de un ocio de calidad en igualdad de oportunidades, de forma que el hecho de residir en Menorca, Eivissa y Formentera no suponga una desventaja a la hora de participar en programas dirigidos al desarrollo de actividades culturales y recreativas, que contribuyan a la mejora de la salud y la calidad de vida, la promoción del envejecimiento activo, la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal de las personas mayores.