El Govern traslada a agentes de viaje alemanes que el ITS es una "herramienta clave" para un turismo "más sostenible"

Reunión del director general de Turismo, Miquel Àngel Rosselló, con los agentes de viaje alemanes. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha desplazado esta semana a Alemania para reunirse con los agentes de viaje y en los encuentros ha reivindicado que el impuesto de turismo sostenible (ITS) es una "herramienta clave" para avanzar hacia un modelo turístico "más sostenible y equilibrado".

Así se lo ha explicado el director general de Turismo, Miquel Àngel Rosselló, quien ha participado en unas jornadas de 'networking' con agentes de viajes y operadores del mercado alemán.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que el objetivo es formar a los agentes que están en primera línea de venta sobre el funcionamiento del ITS y explicarles las inversiones que se llevan a cabo en Baleares gracias a la aportación de los turistas.

Los eventos han tenido lugar el lunes 21 y martes 22 en las ciudades de Colonia y Fráncfort, respectivamente, y han reunido a un total de 25 profesionales del sector turístico alemán especializados en la venta de Baleares. Se trata de un perfil profesional que trata directamente con el cliente final, que no siempre dispone de la información necesaria para comunicar de manera clara el propósito y el valor del ITS a sus clientes.

De esta manera, Rosselló explicó a los agentes de viajes que asistieron al evento el compromiso de Baleares con un modelo turístico "más responsable, sostenible y equilibrado", además de destacar el papel clave que ejercen los agentes de viajes a la hora de trasladar este mensaje a sus clientes.

"A través de este impuesto, se impulsan cerca de 300 proyectos, con una inversión superior a los 811 millones de euros. Una cifra que crecerá con el nuevo plan anual 2026-2027, que incorpora 65 nuevos proyectos con una dotación de cerca de 200 millones de euros. Estas inversiones permiten proteger el entorno, el patrimonio y contribuir a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y del destino", ha señalado Rosselló.

El director general ha explicado a los asistentes cómo funciona el ITS, cuáles son sus tarifas y sus finalidades y algunos ejemplos de proyectos que se llevan a cabo en las islas gracias al impuesto turístico. También les explicó las últimas novedades introducidas en la web illessostenibles.travel y las herramientas que pueden ser de utilidad para dar una mejor información a los clientes que buscan viajar a las islas, como la calculadora ITS o el asistente virtual.

Los eventos llevados a cabo en Colonia y Fráncfort se suman a otro que organizó la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) en Madrid la pasada semana y responde a una estrategia clave para continuar la labor formativa para agentes de viajes que la Aetib inició el año pasado en otros mercados emisores como el británico, para reforzar así su conocimiento sobre el impuesto turístico en Baleares.