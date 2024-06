Un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Baleares ofrece un concierto en el centro penitenciario de Palma

PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica de Baleares (OSIB) ha actuado este miércoles en el centro penitenciario de Palma, en el marco del ciclo #SonamPertu, con el apoyo de la Fundación La Caixa, y dentro de los conciertos sociales de la OSIB.

En nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha trasladado que la programación ha contado con temas de las últimas décadas, como el 'Eye of the tiger' de Survivor, 'Canned heat' de Jamiroquai, 'Welcome to the black parade' de My Chemical Romance, así como 'Back in black' de ACDC, 'With or without you' de UD o 'I feel good' de James Brown, entre otros.

El propósito de la iniciativa de la OSIB es acercar la música a todos los ámbitos sociales debido a que, consideran, que el arte es una herramienta para la transformación del territorio.

El grupo de cámara estuvo compuesto por seis músicos, como los dos trombonistas Jean Christophe Brunet y Vicente Cascales; el trombonista bajo Miquel Saez; el trompetista Samuel Garcia; a la tuba, Tobias Isern, y el percusionista Juan Carlos Murgui.

Al evento han acudido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; la directora del centro penitenciario, Trinidad Gómez; la gerente de la OSIB, Cristina Martínez, y el responsable de Acción Social de CaixaBank en Baleares, Diego Riera.