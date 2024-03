PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está barajando solicitar la colaboración de un grupo de especialistas para la reconstrucción del accidente ocurrido este pasado lunes en la carretera de Sant Llorenç a Son Servera (Mallorca), donde un bus del Imserso se precipitó por un desnivel de dos metros, dejando un total de 24 heridos.

Dichos especialistas podrían proceder del denominado Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (ERAT), según han concretado fuentes cercanas a los hechos.

Por el momento no se ha confirmado su colaboración, a la espera de valorar si es necesaria la intervención de este grupo o no, teniendo en cuenta que no ha habido ningún fallecido y que el número de heridos ingresados se ha reducido recientemente --cinco permanecen en hospitales de la isla--.

En caso de que finalmente se desplazaran los especialistas, se encargarían de estudiar lo que coloquialmente se conoce como la 'caja negra' del vehículo, consistente en un dispositivo que contiene información sobre la conducción, la velocidad o la frenada del autocar.

Cabe recordar que el conductor del autobús del Imserso dio negativo en las pruebas de alcoholemia y drogas y apuntó a un fallo mecánico como causa del accidente.

Con todo, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, tampoco el citado fallo mecánico, y estudian también una presumible distracción o exceso de velocidad, sin que nada se haya todavía confirmado.