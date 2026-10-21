La Guardia Civil trata de identificar al hombre hallado muerto en el mar durante el temporal en Menorca

Archivo - Agentes de la Guardia Civil del GEAS durante su operativo en Menorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MENORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil sigue tratando de identificar al hombre de entre 60 y 70 años cuyo cadáver fue hallado la tarde del lunes flotando en el mar durante el temporal ocasionado por la dana Adam en Menorca.

El hombre, localizado sin vida en la zona de Cala en Brut (Ciutadella), vestía únicamente un traje de baño y no llevaba consigo identificación alguna.

Los investigadores del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Menorca, a cargo de la investigación, tampoco han encontrado en la costa ninguna prenda u objeto que pudiera pertenecer a la víctima.

Una de las posibilidades que barajan los agentes es que se trate de un extranjero que o bien residía en la isla o bien se encontraba de vacaciones. Dados sus rasgos caucásicos, se descarta que sea un migrante desaparecido durante su viaje en patera.

Es por ello que los guardias civiles han recorrido los hoteles y establecimientos turísticos de la zona, entre otras diligencias, buscando alguna pista acerca de la identidad del fallecido.

Por el momento ni han tenido éxito ni han recibido ninguna denuncia de desaparición que coincida con sus características, han indicado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Otra vía para la posible identificación del cadáver será la autopsia, que se le ha practicado la mañana de este miércoles. Aún no han trascendido las conclusiones provisionales de la misma, pero se espera que también permita determinar si el hombre sufrió un ahogamiento o una indisposición médica.

VÍCTIMA DEL TEMPORAL

Fue sobre las 18.00 horas del pasado lunes, en una jornada en la que el 112 activó la alerta tanto amarilla como naranja por lluvias y tormentas en Menorca, cuando los servicios de emergencias fueron alertados del hallazgo de un cadáver flotando en Cala en Brut.

Fueron los agentes de la Policía Local quienes dieron el aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Menorca, que se desplazaron hasta Cala en Brut.

Los bomberos, a bordo de una embarcación semirrígida, navegaron hasta el cadáver, que se encontraba a entre 20 y 30 metros de distancia de la costa. Lo rescataron y lo trasladaron al puerto antiguo de Ciutadella.

Una comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver sobre las 20.45 horas y el equipo de Policía Judicial se hizo cargo del caso. El hombre llevaba poco tiempo dentro del agua, aunque el mar estaba en malas condiciones.

Con esta, se elevarían a seis las víctimas mortales registrada durante el paso de la dana Adam por el Meditérraneo, que ha dejado un fallecido en Barcelona, otro en Sagunto (Valencia), dos en Oliva (Alicante) y otro en Málaga.