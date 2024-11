La Guía Repsol reconoce diez bares, panaderías y restaurantes de Baleares como 'soletes con solera'

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guía Repsol ha reconocido diez bares, restaurantes y panaderías de Baleares como 'soletes con solera', que homenajean la tradición y reivindican tanto los negocios clásicos que han resistido al paso del tiempo como el empuje de los más jóvenes que han decidido apostar por lo auténtico.

Esta décima edición, presentada este lunes, homenajea a sitios que han resistido durante décadas, fieles a un mismo concepto. Así, los 'soletes' se reparten entre cocinas donde las recetas se mantienen inalterables, aunque la experiencia las va enriqueciendo año tras año.

Según han señalado en un comunicado, también reciben un reconocimiento las barras, las cafeterías y pastelerías, que tienen esta vez una representación muy especial: "el horno que mejor hace el dulce típico de tu zona también se merecía un premio", han subrayado, agregando que los jóvenes profesionales que han apostado por la tradición también tienen su espacio de reconocimiento.

En concreto, los seleccionados en Ibiza son Bonanza y Can Moreta; en Santa Eulària des Riu, el Bar Anita y Can Cosmi y, en Sant Josep de Sa Talaia, Can Bernat Vinya.

En Mallorca, la Guía incluye el Bar Bosch y el Forn Fondo, en Palma, así como el Celler La Parra, en Pollença. Por útlimo, en Menorca, Cas Sucrer en Es Mercadal y El Diamante en Ciutadella.

"Queremos celebrar a quienes se han mantenido fieles a los sabores en los que se reconocen varias generaciones. Estos 'Soletes con Solera' comparten una filosofía común que se nutre del entorno y la herencia recibida, tan vigente en pueblos y ciudades pequeñas y que en los últimos tiempos ha contagiado de ese arraigo a las grandes urbes y a una parte de los que están estrenando sus negocios", ha explicado la directora de Guía Repsol, María Ritter.