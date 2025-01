La hermana del acusado de violar a su sobrino asegura que la víctima le explicó los hechos

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La hermana del hombre acusado de violar a su sobrino, menor de edad, y la madre de éste, ha relatado este martes en la Audiencia Provincial que la víctima le confesó que su tío había abusado de él.

El juicio contra el hombre acusado de agredir sexualmente a su sobrino cuando este tenía entre 12 y 14 años en el Arenal ha comenzado este martes --seguirá el jueves-- con la declaración de la víctima. El tribunal ha decidido que se emplee como prueba preconstituida el testimonio que ésta prestó en fase de instrucción para evitar que tenga que volver a declarar sobre los hechos.

Así, este martes ha declarado la madre de la víctima y hermana del procesado, después de que el tribunal, a petición del letrado de la defensa, haya aceptado que el acusado declare en último lugar.

A preguntas de la fiscal y de la defensa, la madre de la víctima ha explicado que la psicóloga del centro de integración familiar le dijo que su hijo había sufrido abusos sexuales. Según ha explicado, le preguntó a la víctima si era cierto y ésta le aseguró que sí, aunque no quiso decirle quién había sido. "Me decía: me lo llevaré a la tumba", ha relatado la mujer. Tiempo después, ha continuado en la declaración, su hijo le dijo que quien había abusado de él era su tío.

La Fiscalía pide para el hombre 18 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual y por otro de agresión sexual con penetración a menor de 16 años, libertad vigilada por dos décadas, alejamiento por 34 años, así como una indemnización de 50.000 euros.

Los hechos juzgados ocurrieron, según el escrito de acusación del Ministerio Público, a lo largo de los años 2021 y 2022, cuando el niño acudía en algunas ocasiones a dormir a casa de su tío.

Era entonces cuando, aprovechando que dormían en la misma cama, el tío se pegaba al niño y le cogía la mano para que le tocara los genitales. En otra ocasión, en medio de un juego, el procesado agarró con fuerza al niño, le arrancó los pantalones y lo violó.

Siguiendo el escrito de acusación de la fiscal, como consecuencia de estos hechos ha sufrido una elevada ansiedad que desembocó en un intento de autolesión y a seguir tratamiento psiquiátrico.