Un hombre reconoce en la Audiencia haber realizado tocamientos a la hija de su expareja pero niega haberla violado

PALMA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha reconocido este jueves, en la Audiencia Provincial, haber sometido a la hija de su expareja a tocamientos sexuales, pero ha negado haberla violado o haberle exhibido pornografía.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este jueves el juicio, donde la Fiscalía pide una condena de 12 años y nueve meses de prisión, así como la expulsión del territorio nacional. Los abusos ocurrieron tanto en un municipio de Alicante como en Palma.

La menor reveló los hechos a su madre cuando ésta rompió definitivamente la relación con el hombre por una infidelidad y lo echó de la vivienda. La víctima no se había atrevido a hablar antes; su madre acababa de dar a luz a un hijo en común con el acusado hacía apenas un mes, y la menor no quiso contarlo hasta estar segura de que su padrastro no regresaría al domicilio.