Archivo - El IEB participará en el festival 'Cortona On The Move' con el proyecto 'Androids in the woods' de Toni Amengual

PALMA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) participará en la edición de este año del festival internacional de fotografía 'Cortona On The Move' con el proyecto 'Androids in the woods' de Toni Amengual.

En nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que el IEB, manteniendo su acuerdo de colaboración con el festival 'Cortona On The Move', participará en la edición de este año 2024, que se celebra del 11 de julio al 3 de noviembre en Cortona, Italia, con el proyecto ganador de la convocatoria abierta que lanzó la entidad, 'Androids in the woods' de Toni Amengual.

'Cortona On The Move' (COTM), protagonista desde 2011 de la producción fotográfica a escala internacional, resulta un referente para fotógrafos, comisarios, autores y críticos, y tiene como centro de interés la narrativa documental aplicada a temas contemporáneos y relevantes socialmente

Además, cada año, 'Cortona On The Move' lleva a cabo investigaciones sobre la evolución del lenguaje fotográfico y, cada vez más, privilegia la producción y realización de contenidos originales e inéditos. En la edición de este año los proyectos participantes deben versar sobre el foco temático 'cuerpo de la evidencia', propuesto por el festival.

El proyecto 'Androids in the woods' de Toni Amengual, que ha sido seleccionado por los directores del festival, Veronica Nicolardi y Paolo Woods, es un proyecto que gira en torno al fenómeno actual de la socialización intervenida por pantallas, en la que la corporeidad del ser humano, su presencia física, ha pasado a ocupar un plano secundario en la forma que tienen los humanos de relacionarse. El proyecto fue galardonado en 2018 con el premio Mallorca de Fotografía Contemporánea.

El autor, licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona, Máster en Fotoperiodismo (UB) y Máster en Dirección de Arte y Publicidad en Medios Digitales (UB) y, a día de hoy, director del área de fotografía de Labasad, escuela internacional de creatividad OnLine, concibe el proyecto como una reflexión crítica sobre cómo la revolución digital ha desproveído de corporeidad a muchas de las interacciones entre humanos. Según Amengual, el cuerpo de la evidencia de la existencia humana se ha transformado en algo "más etéreo, fotográfico, incluso, más holográfico que corporal". Su obra ha sido publicada y expuesta en las principales ferias de fotografía y arte de Europa, y esta representada por la galería Rocío Santacruz.

En los días de inicio del festival asistirá el secretario autonómico de Cultura y vicepresidente del IEB, Pedro Vidal, quien destaca que "además de todo lo que se ha expuesto en relación con el trabajo de Amengual y su innegable calidad técnica, se tiene que decir que lo que aporta un verdadero plus es la extraordinaria sensibilidad del fotógrafo hacia la realidad de su tiempo, que traslada a una precisa crítica social".