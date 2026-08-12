Las imágenes que deja el eclipse: así se ha vivido el histórico fenómeno en Baleares

Sant Antoni de Portmany, en la zona de Ses Variades, durante el eclipse solar total de 2026.
Sant Antoni de Portmany, en la zona de Ses Variades, durante el eclipse solar total de 2026.- GERMÁN LAMA - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: miércoles, 12 agosto 2026 22:07
Seguir en

   PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Baleares ha vivido la tarde de este miércoles 12 de agosto un eclipse solar total que ha congregado a miles de personas en diferentes puntos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, algunos de los lugares más privilegiados de toda España para presenciar uno de los fenómenos astronómicos del siglo.

   A continuación te ofrecemos las mejores imágenes de una jornada histórica en el archipiélago y que ha supuesto, además, una movilización de efectivos de seguridad y emergencias sin precedentes.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado