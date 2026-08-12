Las imágenes que deja el eclipse: así se ha vivido el histórico fenómeno en Baleares

Sant Antoni de Portmany, en la zona de Ses Variades, durante el eclipse solar total de 2026.- GERMÁN LAMA - EUROPA PRESS

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha vivido la tarde de este miércoles 12 de agosto un eclipse solar total que ha congregado a miles de personas en diferentes puntos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, algunos de los lugares más privilegiados de toda España para presenciar uno de los fenómenos astronómicos del siglo.

A continuación te ofrecemos las mejores imágenes de una jornada histórica en el archipiélago y que ha supuesto, además, una movilización de efectivos de seguridad y emergencias sin precedentes.