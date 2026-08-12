Baleares presencia el eclipse del siglo

PALMA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha vivido la tarde de este miércoles 12 de agosto un eclipse solar total que ha congregado a miles de personas en diferentes puntos de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, algunos de los lugares más privilegiados de toda España para presenciar uno de los fenómenos astronómicos del siglo.

Sobre las 19.35 horas, tal y como estaba previsto, la Luna ha comenzado a tapar al Sol. A las 20.00 tan solo era visible una de las mitades de la estrella y a las 20.32, con unos segundos de diferencia entre islas, ha llegado el momento esperado.

El Sol ha estado completamente tapado por el satélite durante cerca de un minuto y medio, convirtiendo el día en noche y permitiendo incluso la observación de las estrellas, hasta comenzar el proceso inverso.

Se ha ido destapando de forma progresiva, volviendo a brillar a medida que se ponía sobre el horizonte y dejando, en muchos puntos del archipiélago, un espectáculo astronómico con pocos precedentes.

Ha sido el culmen a muchos meses de preparación por parte de las autoridades y de los expertos en astronomía, que codo con codo han diseñado un dispositivo para garantizar la seguridad en un día marcado por la presión máxima sobre el territorio.

Entre las 00.00 y las 20.00 horas, cuando ya se había iniciado el eclipse, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 ya había un total de 26 incidencias relacionadas con el plan especial de emergencias, en el que han participado alrededor de 2.000 efectivos.

Para los servicios de emergencias son cifras normales para una jornada de agosto, aunque no ha sido un día cualquiera para la multitud de personas que se ha desplazado hasta diferentes enclaves del archipiélago para presenciar el eclipse.

Según los testimonios recogidos por Europa Press, en la primera línea de mar de Palma, en las murallas de Eivissa, en el cabo de Formentor y en playas como Es Trenc o Es Marqués, entre muchos otros lugares, se han agrupado centenares o miles de curiosos y aficionados a la astronomía que no se han querido perder el que algunos expertos han catalogado como el fenómeno del siglo.

Solo en la Playa de Palma, donde desde primera hora de la mañana se han impuesto restricciones al tráfico, el Ayuntamiento ha contabilizado a alrededor de 60.000 personas.

Tampoco se lo ha perdido la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien acompañada por diversos miembros de su equipo y mandos de los servicios de emergencias han observado el eclipse desde la azotea de la sede del 112, ubicada en el municipio de Marratxí.