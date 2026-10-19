Un incendio en un edificio de Magaluf obliga a desalojar temporalmente a 50 personas

Vehículo de los Bomberos de Mallorca en Calvià. - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado este lunes en el local de la planta baja de un edificio de Magaluf ha obligado a desalojar temporalmente a 50 personas.

Efectivos del parque de Calvià han extinguido el fuego a las 16.50 horas, aunque por el momento se desconocen las causas del fuego, según han informado los Bomberos de Mallorca.

Las personas evacuadas se encuentran en buen estado, ya han podido regresar a sus domicilios y durante la intervención no ha habido ningún herido.