Ingresan en la UCI a un hombre por quemaduras tras incendiarse la chabola en la que vivía en Sant Josep

Archivo - Urgencias del Hospital Can Misses, en una foto de archivo. - ÁREA DE SALUD IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser ingresado en la UCI del Hospital de Can Misses, tras sufrir quemaduras graves en su cuerpo al haber ardido la chabola en la que vivía en el término municipal de Sant Josep.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 07.10 horas de este domingo, cuando se ha recibido una llamada que alertaba de un fuego en una zona boscosa que habría afectado a una construcción precaria en la que vivía la víctima de 48 años, según ha informado el SAMU 061.

Hasta allí se han desplazado dos ambulancias, una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico, que han logrado estabilizar al hombre para después trasladarle a la UCI del hospital ibicenco.