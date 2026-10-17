La izquierda de Mallorca celebra su candidatura conjunta al Senado para "defender los intereses de la isla"

Archivo - Hemiciclo nuevo del Senado durante un Pleno. - TWITTER SENADO - Archivo

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSIB, MÉS per Mallorca, Sumar y Esquerra Unida de Balears (EUIB) han celebrado que se haya podido concretar presentar una lista conjunta para presentarse a las elecciones generales de 2026 para el Senado, bajo la denominación Acord de Progrés per Mallorca.

Las formaciones han indicado que la candidatura nace con la voluntad de "defender los intereses de la isla" y "reforzar las políticas de progreso" desde la cámara de representación territorial, según han afirmado en un comunicado conjunto.

El acuerdo responde a la importancia de unas elecciones "decisivas" para el futuro de Mallorca y de Baleares, marcadas por "la confrontación entre dos modelos de sociedad y de país claramente diferenciados".

"Ante los planteamientos que apuestan por la recentralización, la reducción de derechos, el recorte de servicios públicos y la uniformización territorial, las fuerzas que integran la candidatura reivindican un proyecto basado en la cohesión social, la justicia, la igualdad de oportunidades, el respecto a la diversidad y el reconocimiento de las singularidades de territorios como Mallorca", han apuntado.

Las formaciones firmantes comparten la convicción de que los grandes retos de presente y de futuro exigen la "máxima cooperación" de las fuerzas progresistas para garantizar una representación "fuerte y útil" de Mallorca en el Senado.

Por eso, han decidido sumar esfuerzos en una candidatura que pone por delante "la defensa de los intereses de la ciudadanía de la isla" y la necesidad de "consolidar los avances sociales logrados durante los últimos años".

Acord de Progrés per Mallorca se presenta como una herramienta para "la mejora de las condiciones de vida de la mayoría social", para avanzar en "la defensa de los derechos laborales", asegurar pensiones "dignas", mejorar el acceso a la vivienda, reforzar los servicios públicos, avanzar en igualdad y proteger los derechos sociales y civiles de toda la ciudadanía.

La candidatura también reivindica la "pluralidad territorial, cultural y lingüística" como un "valor esencial" de la democracia y defiende la necesidad de que las instituciones del Estado reconozcan y respeten las especificidades de Baleares.

En este sentido, han planteado que el Senado tiene que ser un espacio donde tengan cabida las diferentes "sensibilidades" territoriales del Estado, sus culturas y lenguas, y no una "correa de transmisión de las estrategias políticas al servicio del PP".

"Una cámara desde la que se refuerce la voz de Mallorca, que es defender el interés general de su ciudadanía ante los grandes retos que marcarán los próximos años", han puntualizado.

Con este acuerdo, las cuatro formaciones expresan la voluntad de articular una mayoría social "amplia" alrededor de un proyecto de futuro para Mallorca, capaz de "dar respuesta a los retos económicos, sociales y ambientales de la isla, consolidar los derechos conseguidos y avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada".

EUIB DA LA BIENVENIDA A LAS FORMACIONES QUE CONCURRIRÁN AL CONGRESO

Por su parte, EUIB ha dado la bienvenida a todos los integrantes de la "izquierda transformadora" de la coalición que concurrirá al Congreso de los Diputados, en este caso el PSIB no forma parte de ella.

"Todos los grupos que han firmado este acuerdo unitario, han negociado desde el minuto uno, con discreción y seriedad, con una única misión y mandato de todos los militantes y el clamor de la ciudadanía, que era conseguir una candidatura unitaria lo más amplia posible para hacer frente al fascismo y defender los bienes comunes, la tierra y los derechos de la clase trabajadora", han recalcado.

La formación ha puntualizado que, a pesar de todo, el éxito no se ha cerrado "satisfactoriamente" para todos, puesto que no han podido asegurar la incorporación a última hora de Podemos en este proyecto unitario, "tal como habría sido deseable para todos".

En ese sentido, han destacado que "todos los grupos" presentes han hecho un esfuerzo negociador con "renuncias mutuas" que buscaban un acuerdo con un objetivo claro, como era "la defensa del interés general".

"Todos han entendido el momento histórico y han trabajado conjuntamente para superar las diferencias, dado que es más lo que nos une que lo que nos separa", han manifestado.

A partir de ahora, EUIB ha remarcado que no entrará en más "dinámicas estériles de reproches o de culpabilidades", porque todo su esfuerzo colectivo como organización se encaminará en garantizar que, en el siguiente ciclo electoral, "ganen las opciones progresistas para consolidar y mejorar las condiciones de la clase trabajadora, los derechos sociales, como la vivienda, y el medioambiente".