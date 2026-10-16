Podemos no entra en la coalición de la izquierda progresista en Baleares pese a las negociaciones de última hora

Archivo - La concejal del Ayuntamiento de Palma, Lucia Muñoz Dalda, durante la jornada ‘Primavera de lucha, primavera de esperanza’, en el Círculo de Bellas Artes, a 12 de junio de 2026, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos no se ha sumado a la coalición de la izquierda progresista en Baleares de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre pese a haber estado inmerso en unas negociaciones que se han extendido hasta última hora de este viernes.

La federación Ara Més --de la que forman parte MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Ara Eivissa-- ya llegó a un acuerdo con Esquerra Unida y Sumar para concurrir en coalición a los comicios estatales, una decisión que los ecosoberanistas avalaron en una asamblea celebrada la tarde del jueves.

De ese acuerdo se quedó fuera Podemos, partido con el que el resto de formaciones de la izquierda alternativa han seguido negociando a lo largo de este viernes.

Según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones, pese a que el debate se ha extendido hasta entrada la noche, no se ha formalizado un acuerdo.

Donde difieren ambas partes es en los motivos que han imposibilitado el acuerdo. Fuentes de los ecosoberanistas apuntan que el escollo ha sido la "guerra" que los morados han mantenido a nivel nacional con el Frente Amplio, del que forman parte tanto Sumar como Izquierda Unida, que también están en la coalición balear.

En cambio, la coordinadora de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, ha asegurado que ha estado pidiendo firmar su adhesión a la coalición durante "muchas horas", aunque sin éxito, y ha responsabilizado a Izquierda Unida.

"Hace muchas horas que pedimos firmar la coalición en Baleares. A las 23.00 horas, Més nos ha pedido los datos de la representante legal. A las 23.15 horas nos dicen que nos dejan fuera porque IU no está de acuerdo en pactar con nosotros. Lo hemos intentado hasta el final", ha escrito en su cuenta de la red social X.