La Jornada de la Estrategia del Ictus conmemora los 20 años de su implantación en Baleares

En 2023 hubo 917 sospechas y finalmente se confirmaron 804 casos

La Jornada de la Estrategia del Ictus ha conmemorado los 20 años de su implantación en Baleares, comunidad pionera en implantar en todo su territorio esta asistencia rápida para minimizar los daños cerebrales, así como la atención a distancia con la implementación del teleictus y también al disponer ya de un código ictus pediátrico.

En una nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que este martes ha tenido lugar la Jornada de la Estrategia del Ictus en Baleares en el salón de actos del Hospital Universitario Son Espases, cuando se cumplen 20 años de la implantación del código ictus. Las Islas fueron pioneras en implantar en todo su territorio esta asistencia rápida para minimizar los daños cerebrales, así como la atención a distancia con la implementación del teleictus y también al disponer ya de un código ictus pediátrico.

El ictus es la primera causa de mortalidad entre mujeres y la tercera entre los hombres. Se estima que una de cada seis personas sufrirá un ictus en su vida. En los últimos dos años, los profesionales de Neurología de Son Espases han atendido a un 40 por ciento más de pacientes diagnosticados de ictus. Así, en 2021 atendieron 618 sospechas, de las que se confirmaron 561. En 2023 se contabilizaron 917 sospechas y finalmente se confirmaron 804.

¿CÓMO DETECTAR UN ICTUS?

La pérdida de fuerza en mitad del cuerpo, la pérdida de la visión de un ojo o la dificultad para hablar y comprender son los principales síntomas del ictus.

Ante cualquiera de estos síntomas es importante llamar al 061, que está preparado para atender convenientemente estos casos y trasladar al paciente a un centro hospitalario.

Si se avisa con tiempo para aplicar un tratamiento fibrinolítico, se activa el código ictus, que permite poner en alerta no solo a los profesionales del 061 sino también a los de urgencias del centro hospitalario, al neurólogo de guardia y a todos los profesionales que participan en el proceso de diagnóstico y tratamiento.

En el caso de un ictus isquémico, puede consistir en un tratamiento médico o fibrinolisis o en un tratamiento endovascular o una trombectomía mecánica.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR UN ICTUS?

Pese a que el ictus se produce de repente, en la mayoría de los casos hay unos factores de riesgo. La edad, el sexo y los antecedentes familiares son factores que no se pueden modificar, pero hay otros que es necesario controlar y modificar para reducir el riesgo y prevenir el ictus, tales como mantener una dieta rica y saludable, baja en sal y en grasas.

Otros consejos para prevenir el ictus son los siguientes: no fumar ni consumir drogas; no beber alcohol; seguir una dieta sana y equilibrada --fruta y verdura (se recomiendan cinco raciones todos los días), legumbre, pescado y aceite de oliva virgen--; hacer ejercicio de forma moderada --caminar es saludable y económico--; controlar el sobrepeso; disminuir el estrés --dedicar algunas horas a la semana a realizar actividades relajantes y satisfactorias--; planificar con el personal sanitario de atención primaria los controles de tensión arterial, colesterol y azúcar en sangre; y, si tiene algún factor de riesgo, seguir los consejos del médico y no olvidar tomar la medicación --no debe olvidarse bajo ningún concepto tomar el anticoagulante si se ha recetado para una arritmia--.