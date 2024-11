Juicio a la hermana del 'Pablo': "Ella es la sangre de la familia en La Soledat y el marido ejecuta el negocio"

La Audiencia juzga desde este lunes a la mujer y otras 12 personas por traficar con droga en la barriada palmesana

PALMA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Uno de los agentes de Policía Nacional que participó en la operación que desmanteló en 2023 una gran red acusada de introducir grandes cantidades de cocaína en Mallorca para su venta en La Soledat ha sostenido que la hermana del 'Pablo', histórico narco, es "la sangre" de su familia en la barriada y que su marido, también acusado, es el "ejecutor" del negocio.

El juicio ha comenzado este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y en su declaración como testigo, el agente ha insistido en que la familia de la mujer controla el narcotráfico en el barrio y tiene una gran red de personas a su servicio y para ejecutar tareas que van más allá de las propias de la actividad fraudulenta.

La principal acusada, por su parte, se ha desvinculado de las actividades ilícitas, que ha descargado en su marido. "Tengo 44 años y me he pasado 20 en la cárcel. Quería empezar una nueva vida", ha asegurado la mujer en su declaración.

En su declaración, la hermana del histórico narcotraficante ha asegurado que ha tenido peleas y discusiones con su marido porque no quería que se dedicara a la actividad ilícita. "Yo no quería saber nada", ha añadido. Su marido ha corroborado esta versión admitiendo las acusaciones. "Ella no tiene nada que ver", ha indicado.

Durante la mañana, parte de los acusados han reconocido los hechos que se les atribuyen, mientras que otros han negado formar parte del entramado y han asegurado que sólo frecuentan La Soledat y el entorno de las viviendas vinculadas al clan para comprar droga y consumirla.

El agente de Policía Nacional ha protagonizado un tenso interrogatorio con el letrado de la defensa de la mujer, que ejerce el abogado Fernando Mateas, especialmente sobre la ausencia de la principal acusada en los registros domiciliarios en los que se encontraron grandes cantidades de dinero.

El juicio seguirá este martes y este miércoles por unos hechos que se remontan al periodo comprendido entre al menos desde septiembre de 2022 hasta julio de 2023, cuando fue desmantelada la red en una operación policial.

En total, 13 personas están acusadas de introducir cocaína en Mallorca y venderla, principalmente, en la barriada de La Soledat, de Palma.

La fiscal reclama para los 13 acusados --11 hombres y dos mujeres, varios miembros del clan del 'Pablo'-- penas de cárcel que ascienden a 80 años y multas que superan el millón de euros por varios delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

Según el escrito del fiscal Julio Cano, los acusados formaban una banda estructurada, con funciones claramente repartidas, dedicada al narcotráfico a gran escala. El fiscal los acusa de haber introducido importantes cantidades de cocaína en Mallorca que vendían a otras personas en varios puntos de la barriada palmesana de La Soledat.

La Fiscalía señala que la banda tenía una gran estabilidad personal y logística y se dedicó al narcotráfico al menos desde septiembre de 2022 hasta julio de 2023, cuando fue desmantelada en una operación policial.

La estructura de la organización estaría dividida entre los encargados de gestionar la llegada de la sustancia estupefaciente --cocaína, MDMA y ketamina-- procedente de la península, y la red de venta, dirigida por integrantes del 'Clan del Pablo'.