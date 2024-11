Lafuente asegura que hasta este año no existía un proyecto de mantenimiento y gestión de torrentes en Sant Llorenç

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha asegurado que hasta este año, cuando lo ha puesto en marcha el Govern, no existía un proyecto de mantenimiento y gestión de torrentes en Sant Llorenç, donde en 2018 murieron 13 personas víctimas de una 'torrentada'.

"Nos encontramos un plan previsto de mantenimiento y gestión de torrentes efectuado por el anterior Govern, pero cuando empezamos a analizar la situación encontramos que lo derivado de forma urgente de Sant Llorenç no había ni proyecto", ha incidido este miércoles en la Comisión de Ordenación Territorial, Vivienda, Movilidad y Ciclo del Agua del Parlament.

Ha tenido que comparecer en sede parlamentaria para contestar una batería de preguntas que habían sido formuladas por escrito por las diputadas socialistas Carol Marqués y Pilar Carbonero, pero que no fueron contestadas en el plazo correspondiente.

Éstas, cerca de un centenar, estaban relacionadas con las labores de limpieza, mantenimiento, rehabilitación y mejora de los torrentes en más de 50 municipios de Baleares, así como con el estado de algunas partidas presupuestarias relacionadas con el tema o del desarrollo de un plan de choque.

En una de sus respuestas, Lafuente ha aseverado que no ha sido hasta este año cuando el Ejecutivo ha comenzado el proyecto relacionado con la mejora de los cauces de los torrentes de Ses Planes y Sa Blanquera en Sant Llorenç para paliar el riesgo de inundación. Para ello, solo en la elaboración del proyecto, se han destinado ya 800.000 euros, ha dicho.

En estos trabajos, ha calculado se invertirán cerca de 25 millones de euros, dentro del total de 40 millones anunciados por el Govern el pasado mes de marzo.

"Desde 2018, cuando sucedieron los hechos, a la actualidad, ni si quiera teníamos un proyecto hecho en una de las zonas más peligrosas. Después de la 'torrentada' se realizó un trabajo de inversiones a realizar y nosotros creíamos que en eso ya se había avanzado", ha dicho.

De este modo, ha esgrimido, lo importante es iniciar un expediente de contratación para iniciar este proyecto y, a partir de entonces, comenzar a trabajar en otro más genérico para la limpieza y mantenimiento de los torrentes de Baleares.

"Me queda claro que el plan no está redactado y que por tanto mantienen el anterior, que tanto critica y que no ha hecho nada para mejorarlo en este año y medio, cuando lo podría haber hecho, no es por falta de presupuesto", le ha replicado Marqués en un momento del intercambio.

Por otra parte, Lafuente también se ha referido a los 3,4 millones de euros, aproximadamente, que el Govern destinó tras la DANA ocurrida el pasado 15 de agosto en Menorca y los ha comparado con los --siempre según el conseller-- 220.000 mil euros anuales de media que el anterior Govern gastó en limpieza de torrentes.

"Hacemos un esfuerzo al que se suma el incremento sustancias del año que viene en limpieza y mantenimiento" de torrentes, para lo que hay presupuestados, a falta de aprobarse, cerca de 17 millones de euros.