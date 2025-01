Le Senne se remite a los "tiempos" del procedimiento judicial y apunta que "no tomará ninguna decisión"

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha remarcado que los procedimientos judiciales tienen "sus tiempos" y ha señalado que "no tomará ninguna decisión", tras conocerse el auto del juez de instrucción del presunto delito de odio que pudo cometer al romper la foto de Las Rojas del Molinar.

Así ha respondido el representante de la Cámara autonómica, al ser preguntado este martes por la resolución judicial que aprecia indicios de delito por lo sucedido en el pleno del Parlament, que debatía el procedimiento para iniciar la derogación de la Ley balear de Memoria Histórica.

Le Senne ha indicado que "no quería comentar, ni valorar" la resolución judicial, ha remarcado que "el asunto está 'sub judice'" pero ha aclarado que "seguirá trabajando" porque "la resolución no es firme".

Preguntado por si se plantea dimitir, ha reiterado que "no quería valorar, ni tomar decisiones" tras la resolución judicial y ha mostrado su "respeto" por el proceso.