Licitan el nuevo Servicio de Información y Atención al Usuario de la red TIB por más de 5,2 millones de euros

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PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Transports de Mallorca (CTM) ha abierto la licitación del nuevo contrato del Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) de la red del transporte público interurbano del TIB de Mallorca (autobús interurbano, tren y metro), por una vigencia de cuatro años, entre 2027 y 2030, y un presupuesto máximo de 5,2 millones de euros.

La nueva licitación, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, supone un incremento de los recursos destinados a este servicio con el objetivo de adaptarlo al crecimiento de la red TIB y a las nuevas necesidades de información, atención y control de calidad.

El presupuesto es un 91 por ciento superior al de la licitación de 2022 y un 59 % más elevado que el coste anual vigente tras la modificación del contrato aprobada en 2024.

El nuevo contrato mantiene las funciones de información y atención a los usuarios de la red TIB a través de los diferentes canales disponibles e incorpora, entre otras novedades, un servicio de control de calidad embarcado en los autobuses, que permitirá llevar a cabo inspecciones sobre el cumplimiento del sistema tarifario y evaluaciones de la calidad del servicio prestado.

Esta nueva función facilitará un seguimiento más exhaustivo del funcionamiento de la red, contribuirá a detectar incidencias y oportunidades de mejora y reforzará los mecanismos de control del servicio y de la correcta aplicación de las condiciones tarifarias.

El periodo de presentación de ofertas está abierto y finaliza el 11 de septiembre. El inicio de la ejecución del nuevo contrato está previsto para el 1 de enero de 2027.