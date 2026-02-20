Llega el buen tiempo a Baleares: cielos despejados y aumento de las temperaturas

Archivo - El Parque del Mar frente al Paseo Marítimo - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tiempo este fin de semana en Baleares tendrá matices primaverales, con un aumento de las temperaturas, cielos poco nubosos y viento flojo.

Así lo ha explicado a Europa Press la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, quien ha detallado que un anticiclón provocará estabilidad en el archipiélago, previsiblemente hasta el próximo jueves.

De este modo, a partir de este viernes se esperan cielos poco nubosos y un ascenso progresivo de las temperaturas. En concreto, las máximas rondarán este sábado los 14 y 19 grados (ºC), subiendo hasta los 21º el domingo y los 22ºC el martes.

Igualmente, durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana se prevén algunos bancos de niebla matinal, así como viento en general flojo.

No obsante, en Menorca hay activo un aviso amarillo por fenómenos costeros hasta las 08.00 horas de este sábado. Se prevé viento del norte y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de tres metros.