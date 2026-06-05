Llibertat Llucmajor pide un refuerzo de la Policía Local para reducir la delincuencia - LLIBERTAT LLUCMAJOR

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Llibertat Llucmajor ha exigido al Ayuntamiento un refuerzo de la Policía Local ante lo que ha considerado una "crisis de seguridad" que requiere una respuesta inmediata por parte del Ayuntamiento.

En un comunicado, el partido ha manifestado su "preocupación" por el "continuo incremento de la delincuencia" en el municipio, haciendo referencia a los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior.

Según dichos informes, durante el año 2025 se registró un aumento del 13,3% de los delitos denunciados respecto a 2024, hasta cerca de 3.000 delitos en el conjunto del municipio.

Asimismo, los datos correspondientes al primer trimestre de 2026 muestran un nuevo y, a su entender, "alarmante" incremento del 25% respecto al mismo periodo del año anterior.

Desde la formación han considerado que estas cifras "evidencian una auténtica crisis de seguridad" y han exigido un incremento progresivo de la plantilla de la Policía Local hasta alcanzar el objetivo de 150 agentes, frente a los aproximadamente 100 efectivos con los que cuenta actualmente el cuerpo.

"El aumento constante de la delincuencia exige reforzar los recursos humanos destinados a la seguridad ciudadana. No podemos normalizar que cada año se produzcan más delitos mientras el Ayuntamiento mantiene prácticamente congelada la plantilla policial", ha señalado el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar.

También ha cargado contra la gestión del equipo de gobierno en esta materia, criticando que el Ayuntamiento no ha participado durante este año en el proceso unificado de selección de policías locales impulsado en Baleares para cubrir plazas vacantes.

Del mismo modo, Gaffar ha denunciado públicamente que durante toda la presente legislatura no se ha producido un incremento efectivo de la plantilla policial "pese al evidente deterioro de los indicadores de seguridad".

Ante esta situación, la formación ha presentado una propuesta de resolución en el próximo pleno municipal para que el Ayuntamiento se comprometa a aumentar las plazas de Policía Local en 2027 y a participar en los futuros procesos unificados de selección convocados por la Comunidad Autónoma.

Para el partido, estas medidas son "imprescindibles" para garantizar una mayor presencia policial en las calles, mejorar la prevención de delitos y ofrecer una respuesta eficaz ante el aumento de la criminalidad.

"La seguridad de nuestros vecinos debe ser una prioridad absoluta. Llucmajor, s'Arenal, las Urbanizaciones y Foravila necesitan más policías, más prevención y más capacidad de respuesta", ha subrayado el regidor de Llibertat Llucmajor Miguel Pascual, quien ha concluido que "no actuar ante estos datos sería una irresponsabilidad".