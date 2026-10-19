Las lluvias causan daños en el Hospital de Formentera y obligan a suspender las operaciones programadas

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FORMENTERA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Formentera ha decidido suspender la actividad quirúrgica programada debido a los daños causados por el episodio de intensas lluvias de este lunes, aunque mantendrá la actividad urgente.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa, el centro hospitalario se ha visto afectado por el temporal, que han provocado incidencias principalmente en la zona exterior del área quirúrgica. No obstante, el quirófano no ha sufrido daños.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y los profesionales, y como medida preventiva, se ha decidido mantener la actividad quirúrgica urgente y emergente, mientras que se suspende temporalmente la actividad quirúrgica programada.

Asimismo, serán atendidos los partos urgentes, pero se derivará al paritorio del Hospital Can Misses la actividad obstétrica programada mientras duren las labores de recuperación y con el objetivo de garantizar la seguridad del paciente.

Este lunes había programadas dos operaciones de cirugía general y del aparato digestivo, las únicas programadas para esta semana, y hay previstas seis operaciones para la próxima semana que serán citadas de nuevo al recuperarse la normalidad.

Para abordar esta situación, el Área de Salud de Eivissa y Formentera está trabajando de forma conjunta con el Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario Son Espases, que ha recomendado realizar una limpieza exhaustiva y la posterior higienización de la zona afectada.

Una vez completadas estas actuaciones, se procederá a la toma de muestras para evaluar las condiciones de la zona y, a partir de los resultados obtenidos, se determinarán las medidas adicionales que sean necesarias antes de recuperar la actividad habitual.

Estas actuaciones tienen como finalidad garantizar las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para pacientes y profesionales, siguiendo las recomendaciones de Medicina Preventiva.