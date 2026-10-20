Las lluvias provocan el derrumbe de parte del techo del Cine Iris y obligan a cerrar tres aulas de 'escoletes'

Caída de un árbol en la 'escoleta' de Son Roca - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas de las últimas horas han provocado el derrumbe parcial del techo de los locales anexos al antiguo Cine Iris, en Palma, y han obligado a cerrar un aula de la 'escoleta' Son Roca y otras dos de la de Es Molinar.

El incidente ha ocurrido este martes y no se han tenido que lamentar daños personales, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa en la que ha hecho balance de los efectos de la dana Adam en la capital balear.

Los Bomberos de Palma y técnicos de Urbanismo se han desplazado hasta el lugar para evaluar la situación. Según la inspección inicial, no existe riesgo para el entorno ni para el centro educativo situado en las proximidades.

Asimismo, se ha balizado el perímetro para garantizar la seguridad de la zona, a la espera de la nueva visita que realizarán los Bomberos y los servicios de Inspección Urbanística este miércoles.

Por otra parte, en la 'escoleta' de Son Roca, los servicios municipales de Infraestructuras se han desplazado este martes para evaluar los daños ocasionados por la caída de un árbol, que ha obligado a cerrar un aula.

Las lluvias también han obligado a cerrar temporalmente dos aulas de la 'escoleta' de Es Molinar. Ambos centros educativos han podido abrir este martes y mantener el resto de actividad lectiva con normalidad, si bien las aulas afectadas permanecen temporalmente cerradas de forma preventiva hasta que se solventen los desperfectos.

Entre el pasado sábado y este martes, los Bomberos de Palma han realizado 23 intervenciones relacionadas con el temporal, mientras que los distintos servicios municipales continúan trabajando de forma coordinada para atender las incidencias, evaluar los daños y adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad.

Cabe recordar que este episodio meteorológico motivó la activación del Plan Territorial Municipal de Emergencias de Palma (PlaterPalma) en fase roja, como consecuencia del aviso por peligro extraordinario de lluvias emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Tras la evolución favorable de las condiciones meteorológicas, el plan pasó a alerta cero este pasado lunes. El Ayuntamiento mantiene el seguimiento de la situación de los daños ocasionados por el temporal durante los últimos días, y de las actuaciones necesarias para evaluar y reparar los daños ocasionados por el temporal.

Entre las incidencias registradas figuran caídas de árboles en distintos puntos de la ciudad, como Sa Teulera y Son Cladera, el contramuelle del Mollet y las calles de Joan Crespí, de Cala Llombards, de Fra Joan Llabrés y de Sevilla.

La dana provocó interrupciones puntuales de los semáforos en distintos puntos de Palma, entre ellos la avenida de Alexandre Rosselló, la calle Aragón, la avenida de Adolfo Suárez, la plaza del Pont y el paseo de Andrea Doria.

La mayor parte de estas incidencias ya se han resuelto, aunque los servicios municipales continúan trabajando en algunos puntos para restablecer completamente el funcionamiento de la red semafórica.

La mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido recuperar progresivamente la actividad habitual en la mayor parte de los espacios municipales que habían permanecido cerrados de forma preventiva durante el episodio de lluvias.

Desde la mañana de este martes, los parques, jardines, instalaciones deportivas, bibliotecas y 'casals de barri' han reabierto al público, a excepción de Can Terrers y el parque de Sa Ribera, que mantienen el cierre preventivo mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

Por otro lado, el polideportivo municipal de Germans Escalas acogió durante la noche del domingo al lunes a un total de 36 personas procedentes de asentamientos situados en zonas inundables de Palma.

El alcalde, Jaime Martínez, realizó un seguimiento continuado de la evolución de la dana durante el domingo y el lunes, mediante reuniones de la Comisión Municipal de Protección Civil y del Comité Técnico Asesor.

Cort ha resaltado que la coordinación entre los servicios de emergencia y las distintas áreas municipales está permitiendo atender las incidencias ocasionadas por el temporal y resolver progresivamente las situaciones detectadas.