Localizan el cadáver de un hombre de Es Mercadal en la cala de s'Enclusa

Archivo - Embarcación del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) en Formentor. - CAIB - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un hombre de unos 64 años de Es Mercadal ha sido encontrado este sábado en el mar en la zona de la cala de s'Enclusa, al norte de Menorca.

Los servicios de emergencias recibieron este viernes un aviso por la aparición de un cuerpo y este sábado Salvamento Marítimo habría recuperado el cadáver en este punto del norte de la isla, según ha avanzado 'IB3 Notícies' y ha confirmado la Guardia Civil.

Los restos mortales se han trasladado al puerto de Maó y allí se ha hecho el levantamiento de cadáver, por lo que se hará cargo de la investigación la Policía Judicial y el Grupo de Especial de Actividades Subacuáticas de la Benemérita.