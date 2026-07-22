Manacor achaca los fallos en el suministro de agua a la una avería eléctrica y un mayor consumo por el calor

Archivo - Imagen de archivo de unas fuentes públicas. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Manacor ha apuntado que las incidencias registradas en el suministro de agua este lunes se han debido a la coincidencia de "dos factores excepcionales", como son el inicio de la tercera ola de calor del verano, que ha incrementado de manera "notable" el consumo de agua, y una avería eléctrica generalizada que provocó cortes intermitentes de suministro eléctrico.

El Consistorio ha indicado que esta situación ha puesto de manifiesto la "vulnerabilidad" de las actuales infraestructuras municipales de abastecimiento, que "trabajan al límite de su capacidad" y disponen de una reserva de agua "insuficiente" para afrontar incidencias de este tipo.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Manacor ha solicitado en el Govern la financiación, a través del impuesto del turismo sostenible (ITS), de un nuevo depósito de regulación con una capacidad de 9.050 m3.

Esta infraestructura permitiría garantizar el suministro durante aproximadamente 33 horas en caso de avería, estabilizar la calidad del agua y preparar el sistema municipal para la futura conexión con la red de agua potable en alta de la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua).

El Ayuntamiento ha recalcado que la llegada de esta infraestructura es "clave" para culminar la transformación del sistema de abastecimiento de la ciudad.

"Actualmente, Manacor es el casco urbano más grande del estado español que no dispone de un suministro íntegramente de agua potable, una situación que se empezará a revertir con la futura conexión de la tubería Petra-Manacor, prevista para entrar en servicio una vez finalicen las obras impulsadas por el Govern", han subrayado.

El presidente de la Empresa de Servicios del Municipio de Manacor (SAM), Sebastià Llodrà, ha destacado que los episodios de calor extremo y las incidencias eléctricas "evidencian la necesidad de disponer de infraestructuras más resilientes". "El depósito de regulación es una actuación estratégica para garantizar un servicio de agua más seguro y de más calidad", ha sostenido.

Por su parte, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha recordado que durante los últimos años el Ayuntamiento ha priorizado inversiones en infraestructuras hidráulicas y ha asumido con "recursos propios" proyectos que no obtuvieron financiación del ITS. "Ahora es el momento que esta convocatoria permita hacer realidad una infraestructura imprescindible para el presente y el futuro del municipio", ha reivindicado.

El proyecto presentado a la convocatoria 2026-2027 del ITS tiene un presupuesto de casi 7,2 millones de euros y es una actuación "imprescindible" para garantizar la continuidad del servicio, cumplir la normativa sanitaria y asegurar que la llegada del agua potable en alta se pueda aprovechar con todas las garantías.