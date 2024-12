La manera en que el Parlament aprobó ley de simplificación centrará preguntas de control a Govern el próximo Pleno

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La manera en que el Parlament aprobó la ley de simplificación este martes, día 26 de noviembre, centrará las preguntas de la sesión de control al Govern, en el Pleno del próximo 3 de diciembre.

Hay que recordar que el pleno del Parlament aprobó este martes, con los votos a favor de PP y Vox, la ley de simplificación, sin que hubieran alcanzado Govern y oposición un acuerdo en relación con la legalización de viviendas o la construcción en zonas inundables.

De este modo, el texto que validó la Cámara fue el original, que no incluye la prohibición de construir nuevas viviendas en zonas de riesgo y permite la legalización de todas las viviendas fuera de ordenación, estén o no en zona inundable

Además, el PP votó por error a favor de un gran número de enmiendas de Vox a dicha ley, que permiten, entre otras cuestiones, la construcción en áreas naturales de especial interés (ANEI), eliminar el catalán en la función pública, permitir obras, instalaciones y actividades que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación en los terrenos comprendidos en la zona de servidumbre de protección, así como varias modificaciones a la ley de Educación.

Para resolver ambas situaciones, el Govern aprobará dos decretos ley, uno para incluir los cambios sobre legalización y construcción en zonas de riesgo que no se han introducido en el texto, ya aprobado, y otro para que no entren en vigor las enmiendas de Vox.

Los grupos de la oposición en el Parlament --PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos-- anunciaron no obstante este miércoles, tras la Junta de Portavoces, una proposición de ley para prohibir tanto la construcción de edificaciones en zonas de riesgo como la legalización de viviendas en estas zonas, una iniciativa que han solicitado que se tramite por la vía de urgencia.

"Así Costa sólo se tiene que centrar en arreglar la otra chapuza", dijo el portavoz socialista, Iago Negueruela, en referencia a la aprobación de más de 30 enmiendas de Vox por un error del PP. "Esta chapuza ya la arreglaremos nosotros", agregó.

En este sentido, criticó que hasta que el Govern apruebe el decreto ley que anunció para prohibir la construcción en inundables se siguen tramitando legalizaciones, además que el Ejecutivo no prevé hacer extensiva la prohibición a todas las áreas protegidas de riesgo.

"Hemos actuado con la máxima responsabilidad y voluntad para arreglar un problema que ha creado el Govern", subrayó el portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, quien no ha confirmado si su formación apoyará el futuro decreto ley para corregir las enmiendas de Vox hasta que no vean el contenido. "¿Asumirán que para llegar a consensos también tienen que asumir que no pueden incluir sus barbaridades?", se preguntó el ecosoberanista.

En este sentido, los portavoces aseguraron que estarán "vigilantes" para que el Govern corrija "todas y cada una de las barrabasadas de Vox" aprobadas.

Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, reprobó que el Govern "arregle las cosas a golpe de decreto" y aseguró que tendrán que esperar a que la ley esté publicada para hacer el decreto ley. "Las cosas no son tan rápidas", remarcó, agregando que "no es forma de trabajar" tener que arreglar esta situación en paralelo a la tramitación de los presupuestos.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, calificó la aprobación de las enmiendas de "bomba legislativa" y, además consideró que el hecho que Vox no dejara repetir la votación supone una "traición" a los 'populares'.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, lamentó que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, no permitiera repetir la votación de más de 30 enmiendas que se aprobaron por un error del PP.

"No es de recibo aprobar enmiendas en base a un error reconocido al momento", apuntó el 'popular', según quien Cañadas "tendría que haberlo permitido" --repetir la votación-- teniendo en cuenta que hacía semanas que el PP y los de Santiago Abascal negociaban la aprobación de la ley de simplificación y que ya se había acordado que los 'populares' votarían en contra de estas enmiendas.

En todo caso, aclaró que, como el Govern aprobará un decreto ley que se publicará en el BOIB en paralelo a la ley de simplificación, "ninguna enmienda tendrá efectos ni entrará en vigor".

En relación con la proposición de ley que presentarán los grupos de la izquierda para prohibir la construcción y legalización de viviendas en zonas de riesgo, Sagreras aseguró que "es una invención" que la tramitación de un proyecto de ley será más rápido que la aprobación de un decreto. Por ello, reiteró que la vía para "solucionarlo" es el decreto.

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, lamentó por su parte que el Govern haya anunciado que aprobará un decreto ley para tumbar las 34 enmiendas de Vox aprobadas en el pleno de este martes por error y ha considerado que "se han precipitado".

OTRAS CUESTIONES

La sesión de control al Govern del próximo Pleno comenzará a partir de las 10.00 horas e incluirá, entre otras cuestiones, temas como, por ejemplo, las listas de espera de personas dependientes, la saturación turística o la subida del cánon del agua.

Además, durante la sesión plenaria del 3 de diciembre, el PSIB interpelará al Govern acerca de los efectos que el cambio climático está provocando sobre el sector primario en Baleares. Y, MÉS defenderá una moción relativa a política en materia de territorio.

Finalmente, se debatirán dos proposiciones no de ley (PNL), una del PSIB relativa a propuesta para incremento del personal del Servicio de Ocupación de Baleares, y otra del PP relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio en Venezuela.