March asegura que se trabajará para mejorar la semipresencialidad y la atención a la diversidad

Las ratios son de unos 15 alumnos por aula en los centros educativos de Baleares, según el conseller

PALMA DE MALLORCA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, ha asegurado este jueves que el Govern trabajará durante este trimestre para mejorar la semipresencialidad y la atención a la diversidad en los centros educativos de Baleares.

En una rueda de prensa donde ha valorado el primer mes del curso escolar, March ha reiterado que para este año académico no se contempla otro escenario que no sea el B de semipresencialidad. "El escenario B está funcionando, no desmontaremos todo los grupos que se han montado", ha reiterado.

Desde Educación han recordado que el escenario B prevé presencialidad a los niveles de infantil, primaria y 1º de ESO y la enseñanza semipresencial en el resto. No obstante, en el caso de Secundaria, se recomendaba que se hiciera presencial en 2º de ESO en la medida que fuera posible.

De esta forma, al inicio de curso había 68 centros con modalidad presencial (40 públicos y 28 concertados), mientras que el resto de centros (75) hacen 2º de ESO semipresencial (32 son públicos y 43 concertados).

De acuerdo con el conseller, la atención a la diversidad es otro de los retos de este curso y desde la Inspección Educativa se está haciendo un seguimiento de los centros con los especialistas de apoyo y las funciones asignadas por los centros a estos profesionales.

"No nos hemos olvidamos de los alumnos con necesidades especiales. La situación de la pandemia condiciona algunos aspectos educativos de cursos anteriores", ha explicado March.

Según el conseller, las ratios se han bajado y éstas posibilitan una mayor inclusión y atención educativa en las aulas. En este sentido, ha asegurado que las ratios se sitúan en unos 15 estudiantes por clase.

DOCENTES EN LOS CENTROS

Por otra parte, March ha destacado que, además de los 560 profesores nuevos para todo el curso escolar, se han contratado 53 docentes por sustituciones exprés y otros 63 por otras sustituciones. De esta forma, hay 676 nuevos profesores contratados en Baleares.

"La mayoría de los centros tienen cubiertas sus necesidades de profesores", ha asegurado el conseller.

Además de los 560 nuevos docentes por la COVID, se han incorporado 16 docentes más para Formación Profesional, de forma que en total se han distribuido en Baleares 576 nuevos docentes con motivo de la pandemia.

Por el sistema de sustitución exprés, 53 docentes están sustituyendo bajas COVID-19. Se trata de bajas de corta duración, de entre cuatro y 10 días, con motivo de la pandemia. Del total de profesorado de estas sustituciones, 35 se ha destinado en Mallorca, cuatro en Menorca y 14 en Ibiza y Formentera.

Respecto a este sistema, March ha considerado que la iniciativa "está funcionado de forma correcta". "Siempre hay especialidades con problemas, por ejemplo en Ibiza lo hay con el tema del catalán en estos momentos", ha admitido.