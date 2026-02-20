Martínez presenta los avales para su reelección y reta a PSIB, Vox, MÉS y UP a hacer oposición porque "poca hacen"

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, presenta los avales de su candidatura a la reelección. - EUROPA PRESS

PALMA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, ha presentado los avales de su candidatura para la reelección al frente del partido y ha animado a PSIB, Vox, MÉS per Palma y Unidas Podemos (UP) a hacer trabajo de oposición porque, a su juicio, "poca hacen".

Así lo ha asegurado el también alcalde de Palma al ser preguntado por las previsiones que maneja para las elecciones municipales de 2027, en el acto de presentación de los 812 avales que respaldan su candidatura en el Congreso del PP de Palma, que se celebrará el próximo 14 de marzo.

Martínez ha alegado que en el PP aspira a ser el partido de "mayoría" que "necesita Palma" pero ha incidido en que "no están centrados en hacer cábalas", sino en "solucionar los problemas" de la ciudad y se ha mostrado convencido que será la ciudadanía quien les "avalará".

De cara a la reorganización interna del partido, ha señalado que hace cinco años que se presentó a ser el presidente del PP de Palma y en este tiempo, a su manera de ver, ha habido un "cambio" en la ciudad después de ganar las elecciones de 2023 y asumir la alcaldía.

Por otra parte, ha destacado que hasta ahora el PP de Palma se regía por el modelo que tenía la ciudad hace 30 años, por lo que en este congreso han tratado de "adaptarlo" a la urbe actual que desarrolla el Consistorio.

La consecuencia es que para este congreso ha habido una remodelación de las Juntas de Distrito, al pasar de las 15 anteriormente existentes a las diez que tendrá ahora el PP de Palma.