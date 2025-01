Más de 5.800 migrantes llegan en 2024 a Baleares, la zona más peligrosa de la ruta argelina

Caminando Fronteras cifra en más de 500 personas las fallecidas durante la travesía de Argelia a Baleares

PALMA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.846 personas han llegado en 2024 a las costas de Baleares a bordo de 348 pateras, lo que supone un aumento de más del 150 por ciento en comparación con el año anterior, cuando el archipiélago recibió 2.175 migrantes llegados en 136 pateras.

Según el último informe de Caminando Fronteras, este año se ha incrementado el número de personas que se dirigen a Baleares a través de la ruta argelina del mediterráneo occidental, la zona más peligrosa de la travesía.

En total, según el recuento de Europa Press con los datos de la Delegación del Gobierno en Baleares, a lo largo del año llegaron a Mallorca un total de 2.830 personas en 158 pateras; a Ibiza, 346 personas, a bordo de 22 embarcaciones, y a Formentera, 2.670 personas en 167 pateras.

Así, entre el 24 de enero, cuando llegó la primera patera, hasta el 30 de diciembre, han arribado a las costas casi 350 pateras, la mayoría con entre cinco y 20 personas a bordo. No obstante, en dos ocasiones llegaron a las Islas pateras con 60 personas y otra con 101 personas.

FALLECIDOS Y DESAPARECIDOS

El informe de Caminando Fronteras apunta que la zona de Baleares sigue siendo la que más falta de transparencia presenta respecto a búsquedas de personas desaparecidas en el mar. Igualmente, en la ruta argelina, que llega hasta el archipiélago, calculan que más de 500 personas han perdido la vida durante la travesía este año.

Precisamente, el pasado 11 de octubre tres personas fueron rescatadas a bordo de una patera, que fue localizada entre Menorca y Cerdeña, y en la que viajaban 11 personas más que fallecieron y cuyos cuerpos no se han encontrado.

Según explicaron los supervivientes --dos de 15 años y uno de 21-- a la fundadora del colectivo Caminando Fronteras, Helena Maleno, en la patera viajaba un grupo de jóvenes argelinos que se habían autoorganizado con la intención de llegar hasta Formentera.

Durante el trayecto, que duró al menos 11 días, se desviaron varios kilómetros al noreste de su destino y, según explicaron, el resto de jóvenes, entre los que había menores, habían perdido la vida en el trayecto.

El 14 de diciembre se rescataba a 60 millas de la isla de Formentera a 13 personas de origen magrebí, entre los que se encontraban dos personas fallecidas y una herida grave, que trataban de llegar a la costa en una embarcación.

Al parecer, debido a las malas condiciones marítimas, la patera naufragó, siendo los migrantes que la ocupaban rescatados por Salvamento Marítimo, que se encargó de brindarles auxilio, quedando ingresado uno de ellos en el hospital de Can Misses.

Según informó la Guardia Civil, tras la investigación abierta y, según la manifestación de los tripulantes, podrían haber fallecido en el accidente entre cinco y seis migrantes cuyos cuerpos no pudieron ser encontrados.

También en diciembre, una menor de edad denunció haber sido violada por el patrón de la patera con la que ella y 16 personas más llegaron a Formentera. La joven, de origen argelino, presentó la denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Formentera. El presunto autor fue detenido y, tras pasar por los juzgados, ingresó en prisión provisional.

Otro incidente ocurrido este año relacionado con las pateras fue el incendio de una de ellas en Formentera. La embarcación, que había llegado a una zona de difícil acceso de la isla, ardió cuando las personas migrantes ya la habían abandonado. Se trataba de 20 personas que llegaron en buen estado de salud.

EL GOVERN Y LOS CONSELLS PIDEN MÁS RECURSOS Y ESPACIOS AL ESTADO

El aumento de la llegada de personas migrantes a las costas de las Islas ha puesto en alerta al Govern y a los consells insulares de las diferentes islas, quienes han reclamado durante el año al Gobierno central más recursos y la cesión de espacios para atender a las personas que llegan y, sobre todo, a los menores migrantes no acompañados.

Sobre esta última cuestión, Caminando Fronteras detalla en su informe que la consolidación de la ruta balear también ha visto aumentar la llegada de infancia migrante a las Islas, con perfiles de adolescentes que viajan solos pero también con niños y niñas de corta edad en su mayoría acompañadas de sus madres.

En concreto, en 2024 han arribado a Mallorca un total de 347 menores migrantes no acompañados, según indicó a mediados de diciembre el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) del Consell, institución que tiene las competencias de menores.

En este contexto, el Govern balear avisó al Ejecutivo central que Baleares no está en condiciones de seguir acogiendo a más menores no acompañados. Además, acusó al Estado de no ofrecer soluciones "inmediatas" ante esta crisis.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, alertó en diciembre, y así lo trasladó en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que Baleares podría enfrentarse en el futuro a una situación similar a la de Canarias y reclamó al Gobierno central un cambio "drástico" en política migratoria, así como el reconocimiento de que hay una ruta consolidada entre Argelia y Baleares.

"No podemos limitarnos a hablar de repartos que, además de deshumanizar a los menores, solo suponen un parche, una patada al frente del problema, sino que hay que hablar de la protección de nuestras fronteras", reivindicó Prohens.

El Govern asegura que los más de 5.000 migrantes llegados a las Islas han colapsado los servicios y recursos de la comunidad y que los consells insulares no tienen espacios ni profesionales para atender a los menores migrantes no acompañados.

Por ello, el Ejecutivo autonómico ya rechazó la posibilidad de asumir nuevos repartos de menores migrantes no acompañados provenientes de otras comunidades autónomas, puesto que Baleares es receptor neto de este fenómeno.

Desde los consells insulares de Ibiza, Formentera y Mallorca hace meses que advierten que los recursos de atención están saturados. Ya en agosto, desde el Consell de Formentera señalaban que la situación era "muy grave" tanto en la primera acogida como en el caso de los menores no acompañados.

Por ello, la institución insular insistía en la necesidad de contar con personal para atenderlos y de abrir nuevos centros, ya que los actuales estaban "saturados".

Igualmente, el IMAS insiste en la necesidad de disponer de más espacios para acoger a menores migrantes no acompañados. Por ello, el Consell de Mallorca solicitó la cesión de instalaciones al Gobierno de España y, según dijo el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el Ministerio de Defensa trabaja en ello.