Prohens reclama un cambio "drástico" en política migratoria: "No podemos limitarnos a hablar de repartos"

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reclamado al Gobierno central un cambio "drástico" en política migratoria y que deje de negar que en hay una ruta "consolidada" entre Argelia y Baleares.

"No podemos limitarnos a hablar de repartos que, además de deshumanizar a los menores, solo suponen un parche, una patada al frente del problema, sino que hay que hablar de la protección de nuestras fronteras", ha reivindicado la presidenta balear este viernes en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander.

En este sentido, ha subrayado que Baleares no está "ante el drama humanitario de Canarias" pero que la tendencia que se registra sugiere que "quizás" en menos de una década se llegará a la situación de Canarias.

Según Prohens, los más de 5.000 migrantes que han llegado este año a las costas de las Islas han "colapsado" los servicios y recursos de la comunidad. Además, en relación con los menores migrantes no acompañados, ha insistido en que los cuatro consells insulares --que son los que tienen las competencias-- no tienen espacios ni profesionales para atenderlos.

La presidenta ha defendido que en el caso de Baleares "no es una cuestión de solidaridad" y que la comunidad "no está en condiciones" de poder asumir nuevos repartos de menores migrantes no acompañados provenientes de otras comunidades autónomas cuando Baleares es "receptor neto de este fenómeno".

También ha subrayado que "no se puede desvincular" el fenómeno de los menores migrantes no acompañados del fenómeno de la inmigración irregular. "Le he pedido al Gobierno que no nos deje solos y que reclame a Europa la activación del sistema Frontex", ha apuntado.