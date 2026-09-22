Mateo reivindica un balance en materia de vivienda "positivo pero prudente" y Vox se atribuye las medidas

Archivo - El conseller de Vivienda, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha reivindicado este martes que las medidas impulsadas en materia de vivienda son programa electoral del PP después de que Vox se haya atribuido que las pocas medidas útiles han sido por la exigencia de Vox.

"Su firma, nuestro texto", ha afirmado la diputada de Vox Patricia de las Heras en el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno de este martes, después de que Mateo haya hecho un balance de legislatura "positivo pero prudente".

Para la de Vox, sin embargo, los pocos avances conseguidos como que un joven que compra su primera vivienda no pague el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la eliminación del impuesto de sucesiones, la liberación de suelo, las viviendas para policías, sanitarios y maestros, la lucha contra la okupación han sido propuestas o exigencias de Vox.

"Imaginen si en vez de condicionar, hubiéramos gobernado. Ustedes administran la crisis, nosotros la hubiéramos solucionado", ha afirmado De las Heras.

El conseller, por su parte, ha reivindicado las medidas como propias y ha reiterado que ha sido el Govern de Prohens el que ha puesto en marcha programas y medidas para abordar la emergencia habitacional, como el plan de choque o las exigencias de residencia.